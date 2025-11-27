ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में सियासी घमासान: भाजपा कार्यालय भूमिपूजन से पहले कांग्रेस नेता गिरफ्तार

एमसीबी कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासी जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है.

MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR
मनेंद्रगढ़ में सियासी घमासान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 1:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: गुरुवार सुबह मनेंद्रगढ़ का माहौल अचानक गर्म हो गया. भाजपा के जिला कार्यालय के भूमिपूजन से पहले कांग्रेस ने विरोध की रणनीति तैयार कर रखी थी, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं जिला प्रवक्ता सौरभ मिश्रा, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष कासिम अंसारी और नेता भावेश जैन को गिरफ्तार कर लिया. कांग्रेस ने इस कार्रवाई को प्रशासन द्वारा भाजपा के दबाव में उठाया गया कदम बताया है.

कांग्रेस ने लगाया आदिवासी की जमीन हड़पने का आरोप

सबसे बड़ा विवाद उस जमीन को लेकर खड़ा हुआ है, जिस पर भाजपा जिला कार्यालय का निर्माण होना है. कांग्रेस का दावा है कि यह जमीन एक गरीब आदिवासी परिवार की पुश्तैनी जमीन है, जिसे बेदखल कर भाजपा कार्यालय बनाया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि आदिवासी अस्मिता और अधिकारों का सवाल है.

POLITICAL DRAMA IN MANENDRAGARH
भाजपा जिला कार्यालय के भूमिपूजन से पहले कांग्रेस का विरोध (ETV Bharat Chhattisgarh)

यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हफीज मेमन ने बताया कि जिस भूमि पर भूमिपूजन होना है, उस पर शहर के गरीब आदिवासी परिवार वर्षों से काबिज हैं और यह जमीन पट्टे पर भी दर्ज है. मेमन के अनुसार भाजपा कार्यालय निर्माण के लिए प्रशासनिक संरक्षण में आदिवासी परिवार का मकान तक तोड़ दिया गया, जिससे वे बेघर हो गए. उन्होंने कहा कि एक गरीब आदिवासी परिवार को उजाड़कर कार्यालय बनाना अमानवीय और अन्यायपूर्ण है. इसी कारण कांग्रेस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर काला झंडा दिखाने का निर्णय लिया है.

मनेंद्रगढ़ में सियासी घमासान (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर गरीबों की जमीन कब्जाने की कोशिश कर रही है और प्रशासन इसमें सहयोगी बना हुआ है. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि आदिवासी परिवार को तत्काल राहत नहीं मिली और कथित अवैध निर्माण नहीं रुका, तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा.

POLITICAL DRAMA IN MANENDRAGARH
कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करती एमसीबी पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

आदिवासी जमीन हड़पकर प्रशासन भाजपा को जमीन दिला रहा है. कांग्रेस आज इसका विरोध करने वाली थी लेकिन पुलिस ने घर से कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया. हमारी लड़ाई जारी रहेगी -सौरभ मिश्रा, कांग्रेस जिला प्रवक्ता

कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार

वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. भाजपा का कहना है कि कांग्रेस मुद्दा न होने पर आदिवासी भूमि का हवाला देकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है. भाजपा के रामचरित द्विवेदी ने आदिवासी व्यक्ति का वीडियो जारी किया है, जिसमें वह कह रहा है कि उसे कार्यालय बनने से कोई समस्या नहीं है. भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस सियासी जमीन बचाने के लिए झूठे आरोपों का सहारा ले रही है.

POLITICAL DRAMA IN MANENDRAGARH
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को काला झंडा दिखाने की तैयारी में कांग्रेस (ETV Bharat Chhattisgarh)

मनेंद्रगढ़ में भाजपा जिला कार्यालय का भूमिपूजन

इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होने मनेंद्रगढ़ पहुंच गए हैं. शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात है. प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और दोनों पक्षों के बीच संभावित टकराव को रोकने की कोशिश में जुटा है.

POLITICAL DRAMA IN MANENDRAGARH
आज से भाजपा का भूमिपूजन कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)
भूपेश बघेल के अदानीगढ़ पर लक्ष्मी राजवाड़े का पलटवार, बताया महतारी वंदन योजना में ई केवाइसी जरुरी क्यों
सूरजपुर में 22 धान खरीदी केंद्रों में अब तक बोहनी भी नहीं हुई, जानिए कारण
धमतरी कांग्रेस में हंगामा, सचिन पायलट के कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता का जिला अध्यक्ष पर बड़ा आरोप, निष्कासित

TAGGED:

POLITICAL DRAMA IN MANENDRAGARH
BJP OFFICE GROUNDBREAKING CEREMONY
MCB BJP OFFICE PROGRAM
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
MANENDRAGARH CHIRMIRI BHARATPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.