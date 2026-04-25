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कुशीनगर: 'दिशा' समिति की बैठक को लेकर राजनीतिक बहस, पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने बताया ‘दिशाहीन

कुशीनगर: कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बन गया, समाजवादी नेता एवं पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने बैठक को “दिशाहीन” बताते हुए बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष की जगह उनके पति की उपस्थिति और भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की अनधिकृत मौजूदगी ने बैठक को प्रभावित किया है. उन्होंने पूरे मामले की मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग की है.

दिशा समिति की बैठक में बवाल: पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि दिशा समिति की बैठक विकास कार्यों की समीक्षा और जनसमस्याओं के समाधान के लिए होती है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के स्थान पर उनके पति की उपस्थिति और भाजपा से जुड़े कई अन्य लोगों की मौजूदगी ने इसे राजनीतिक मंच बना दिया है, उन्होंने इसे नियमों के विपरीत बताते हुए प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल उठाए है.



बैठक में जल, बिजली, स्वास्थ्य और पर्यटन पर चर्चा: वहीं, सांसद विजय कुमार दुबे की अध्यक्षता एवं सह-अध्यक्ष शशांक मणि त्रिपाठी की उपस्थिति में हुई बैठक में जल, बिजली, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. सांसद ने कहा कि यह मंच केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अधिकारियों को योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए.

