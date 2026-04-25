कुशीनगर: 'दिशा' समिति की बैठक को लेकर राजनीतिक बहस, पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने बताया ‘दिशाहीन
दिशा समिति की बैठक को भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की अनधिकृत मौजूदगी ने प्रभावित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 12:06 PM IST
कुशीनगर: कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बन गया, समाजवादी नेता एवं पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने बैठक को “दिशाहीन” बताते हुए बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष की जगह उनके पति की उपस्थिति और भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की अनधिकृत मौजूदगी ने बैठक को प्रभावित किया है. उन्होंने पूरे मामले की मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग की है.
दिशा समिति की बैठक में बवाल: पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने कहा कि दिशा समिति की बैठक विकास कार्यों की समीक्षा और जनसमस्याओं के समाधान के लिए होती है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के स्थान पर उनके पति की उपस्थिति और भाजपा से जुड़े कई अन्य लोगों की मौजूदगी ने इसे राजनीतिक मंच बना दिया है, उन्होंने इसे नियमों के विपरीत बताते हुए प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल उठाए है.
बैठक में जल, बिजली, स्वास्थ्य और पर्यटन पर चर्चा: वहीं, सांसद विजय कुमार दुबे की अध्यक्षता एवं सह-अध्यक्ष शशांक मणि त्रिपाठी की उपस्थिति में हुई बैठक में जल, बिजली, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. सांसद ने कहा कि यह मंच केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अधिकारियों को योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए.
विद्युत विभाग, जल जीवन मिशन,को दिशानिर्देश: गर्मी को देखते हुए सांसद ने विद्युत विभाग, जल जीवन मिशन, स्वच्छ पेयजल जैसे विषयों पर प्रशासन को दिशानिर्देश दिए. साथ ही हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की सफलता पर जिलाधिकारी को बधाई देते हुए कहा, इससे कुशीनगर को वैश्विक पहचान मिली है और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाएं खुली हैं.
वहीं बैठक में बतौर सह अध्यक्ष मौजूद रहे देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने आगामी 12 महीनों के लिए ठोस विकास रणनीति बनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में प्राथमिकताएं तय कर कार्ययोजना बनाई जाए.
बैठक में विधायक मनीष जायसवाल, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, मोहन वर्मा, डॉ. असीम कुमार, विवेकानंद पांडेय, विनय प्रकाश गौंड के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल, ब्लॉक प्रमुखों सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.
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