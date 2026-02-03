ETV Bharat / state

खटीमा में खड़ी फसल जोतने के मामले में सियासत तेज, भुवन कापड़ी ने प्रशासन को घेरा, सीएम धामी से की ये मांग

खटीमा: दमगड़ा तलवार फार्म की सवा सौ एकड़ भूमि को प्रशासन द्वारा खड़ी फसल पर टैक्टर चलवाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. वहीं इस मामले को लेकर अब क्षेत्रीय विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने खड़ी फसल पर प्रशासन एवं पुलिस की मौजूदगी में ट्रैक्टर से रौंदने को बेहद चिंतनीय बताया है. उन्होंने नियमों को ताक पर रख कार्रवाई करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से कार्रवाई की मांग की है.

उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि जब उच्च न्यायालय का कोई आदेश है तो प्रशासन क्यों उसे सामने नहीं रख रहा, आखिर क्यों इस मामले को लेकर सामने नहीं आ रहा है. क्षेत्र का माहौल जहां चिंताजनक एवं भय का बना हुआ है. वहीं स्थानीय प्रशासन सवा सौ एकड़ फसल पर बिना नंबरों के ट्रैक्टर चलवा, अब अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है. इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

भुवन कापड़ी ने मामले को लेकर खटीमा प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने खटीमा तहसील क्षेत्र के दो दिन पहले प्रशासन की मौजूदगी में तलवार फार्म की सवा सौ एकड़ खड़ी फसल में दर्जनों ट्रैक्टर से जोतकर कब्जा कराए जाने को गंभीर मामला बताया है. विधायक कापड़ी ने कहा कि जिन अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रख खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाया, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के गांव से पांच सौ मीटर की दूरी पर हुई यह घटना चिंतनीय है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है. अगर हाईकोर्ट का कोई आदेश था, तो प्रशासन ने उसे सभी के सामने रखना चाहिए था.