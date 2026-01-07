ETV Bharat / state

जंबूरी या जंग-ए-बयान? स्काउट्स एंड गाइड आयोजन पर सरकार और सांसद आमने-सामने, कांग्रेस बोली – ‘भ्रष्टाचार हुआ, शिक्षा मंत्री हटें’

रायपुर सांसद ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि 9 जनवरी से होने वाले रोवर रेंजर जंबूरी को स्थगित करने का निर्णय लिया गया.

National Rover Ranger Jamboree
स्काउट्स एंड गाइड आयोजन (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 7, 2026 at 7:31 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में होने वाली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी अब आयोजन से ज्यादा सियासी टकराव का केंद्र बन गई है. रायपुर सांसद और राज्य स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल ने जहां गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए आयोजन स्थगित करने की घोषणा कर दी है, वहीं राज्य सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसे तय कार्यक्रम के अनुसार कराने पर अड़े हैं. इस पूरे विवाद में कांग्रेस ने कूदते हुए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को हटाने और उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है.

13 दिसंबर का आदेश और सियासी तूफान की शुरुआत

विवाद की शुरुआत उस आदेश से मानी जा रही है, जो 13 दिसंबर 2025 की तारीख में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खेमे से मीडिया को भेजा गया, जिसमें उन्हें स्काउट्स एंड गाइड का पदेन अध्यक्ष मनोनीत बताया गया. इसके बाद आयोजन के अधिकार, जिम्मेदारी और फैसलों को लेकर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई.

बृजमोहन का बम – ‘भारी वित्तीय अनियमितता, इसलिए जंबूरी स्थगित’

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि बालोद में 9 जनवरी से प्रस्तावित राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी को लेकर लगातार सामने आ रहे प्रशासनिक विवादों और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के चलते स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोजन स्थल बिना राज्य परिषद की अनुमति नया रायपुर से बदलकर बालोद कर दिया गया, 10 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि स्काउट्स एंड गाइड्स के खाते में भेजने की बजाय जिला शिक्षा अधिकारी, बालोद के खाते में ट्रांसफर कर दी गई और बिना विधिवत टेंडर प्रक्रिया के निर्माण कार्य कराए गए. बृजमोहन ने साफ कहा कि यदि इसके बावजूद आयोजन होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग की होगी.

सरकार का जवाब: ‘स्थगन की खबरें भ्रामक, आयोजन तय समय पर होगा’

राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि 9 से 13 जनवरी 2026 तक दुधली, जिला बालोद में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी. सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव और सौभाग्य का विषय बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में आयोजन स्थगित होने की खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं. सरकार का दावा है कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

मुख्यमंत्री का पोस्ट: ‘छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का अवसर’

मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि पहली बार छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी की मेजबानी का अवसर मिला है और यह राज्य के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है. उन्होंने देशभर से आने वाले रोवर रेंजरों का छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर स्वागत किया है.

कांग्रेस का हमला: ‘बृजमोहन का बयान खुद बता रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ’

कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल ने कहा कि रायपुर सांसद और राज्य स्काउट्स एंड गाइड्स के अध्यक्ष द्वारा जंबूरी स्थगित करने का फैसला इस बात का सीधा संकेत है कि आयोजन में भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को तत्काल पद से हटाया जाए.

सवाल वही: जंबूरी होगी या सियासत हावी रहेगी?

एक तरफ सांसद और सरकार आमने-सामने हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आयोजन को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं और कांग्रेस इसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा बना चुकी है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तय तारीख पर जंबूरी होती है या उससे पहले सियासी संग्राम कोई नया मोड़ ले लेता है.

