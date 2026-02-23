ETV Bharat / state

अवैध रेत खनन पर सियासी घमासान, आम आदमी पार्टी ने एसडीएम से की शिकायत

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत घटई, मलकडोल, हरचोका सहित कई पंचायतों में कथित अवैध रेत खनन को लेकर राजनीति तेज हो गई है. मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर के SDM को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है. पार्टी पदाधिकारियों का आरोप है कि संबंधित ग्राम पंचायतों को केवल मैनुअली रेत उत्खनन की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके विपरीत नदियों के भीतर जेसीबी और पोकलेन जैसी भारी मशीनों से बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है. यह कार्य स्वीकृति की शर्तों और पर्यावरणीय नियमों के विपरीत बताया जा रहा है.





आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि एनजीटी के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर धड़ल्ले से खनन जारी है. ज्ञापन में कहा गया है कि ओवरलोड रेत से भरे बड़े ट्रक, डंपर और हाईवा वाहनों के माध्यम से रेत का परिवहन मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश तक किया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है.

एसडीएम से की गई शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)