ETV Bharat / state

अवैध रेत खनन पर सियासी घमासान, आम आदमी पार्टी ने एसडीएम से की शिकायत

भरतपुर विकासखंड के कई गांव में अवैध रेत खनन को लेकर विरोध तेज हो गया है.आम आदमी पार्टी ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है.

Political conflict over illegal sand mining
अवैध रेत खनन पर सियासी घमासान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 23, 2026 at 6:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत घटई, मलकडोल, हरचोका सहित कई पंचायतों में कथित अवैध रेत खनन को लेकर राजनीति तेज हो गई है. मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर के SDM को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है. पार्टी पदाधिकारियों का आरोप है कि संबंधित ग्राम पंचायतों को केवल मैनुअली रेत उत्खनन की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके विपरीत नदियों के भीतर जेसीबी और पोकलेन जैसी भारी मशीनों से बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है. यह कार्य स्वीकृति की शर्तों और पर्यावरणीय नियमों के विपरीत बताया जा रहा है.

आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि एनजीटी के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर धड़ल्ले से खनन जारी है. ज्ञापन में कहा गया है कि ओवरलोड रेत से भरे बड़े ट्रक, डंपर और हाईवा वाहनों के माध्यम से रेत का परिवहन मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश तक किया जा रहा है, जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है.

Political conflict over illegal sand mining
एसडीएम से की गई शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अनियंत्रित खनन के कारण नदियों का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ रहा है. जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है और जलीय जीव-जंतुओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. क्षेत्रवासियों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते रोकथाम नहीं की गई तो भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो सकता है- सुखमंती सिंह, जिला पंचायत सदस्य भरतपुर



कोरबा लोकसभा अध्यक्ष रमाशंकर मिश्रा और भरतपुर क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य व आप नेत्री सुखमंती सिंह ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

आम आदमी पार्टी ने एसडीएम से की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसी भी संभावित दुर्घटना या अप्रिय घटना की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी. ज्ञापन में अवैध रूप से संचालित रेत उत्खनन को तत्काल बंद कराने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और नियमानुसार खदान संचालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है-रमाशंकर मिश्रा, आम आदमी पार्टी

Political conflict over illegal sand mining
आम आदमी पार्टी ने एसडीएम से की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि भरतपुर विकासखंड में कई गांवों में अवैध रेत खनन की शिकायत सामने आ रही है.लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं देता,जिसके कारण खनन पर लगाम नहीं लगती.अब आम आदमी पार्टी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अवैध खनन को लेकर शिकायत दर्ज कराई है.

हरचौका में पोकलेन ऑपरेटर की लापरवाही से युवक की मौत, रेत ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग

ओदारी नदी का मिट रहा है अस्तित्व, ग्रामीणों का आरोप नियम विरुद्ध हो रहा रेत खनन,पुलिस प्रशासन मौन

रेत खनन व भंडारण आदेश निरस्त करने की मांग, कलेक्ट्रेट पहुंचे बैगा जनजाति के लोग

TAGGED:

AAM AADMI PARTY COMPLAINS
POLITICAL CONFLICT
आम आदमी पार्टी
अवैध रेत खनन
ILLEGAL SAND MINING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.