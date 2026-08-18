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हम देंगे तो हम देंगे.. बिहार में नौकरी देने वालों में भारी कंपटीशन

विशेषज्ञ का नजरिया: पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्ज नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि यदि युवाओं को किसी भी माध्यम से नौकरी मिलती है तो यह अच्छी पहल है. सभी विधायक और सांसदों पर इससे दबाव बनेगा. जिसने नौकरी रोजगार की बात की, उसे लाभ मिला. क्योंकि बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी है.

पप्पू यादव का ऐलान: प्रशांत किशोर के घोषणा के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी घोषणा कर दी की 30 अगस्त को पूर्णिया में 40 से अधिक कंपनियों को बुलाकर 10000 युवाओ को रोजगार उपलब्ध कराएंगे. सांसद और विधायक के तरफ से जिस प्रकार से घोषणा की गई है विधायकों और सांसदों की बेचैनी बढ़ाने वाली है.

PK की घोषणा: इधर, बांकीपुर उप चुनाव के बाद मानों बिहार में नौकरी बांटने की होड़ मच गयी है. बांकीपुर से नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की घोषणा ने सब की नींद उड़ा दी है. लेकिन, असली खेल तो प्रशांत किशोर ने किया. प्रशांत किशोर ने 10000 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया और आवेदन भी मांगा.

एनडीए का दावा: 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा दिया था. इसके बाद एनडीए की सरकार बनी. हालांकि वर्तमान में सम्राट चौधरी सीएम हैं. सरकार का दावा है कि अब तक 12 नौकरी और 50 रोजगार दिया जा चुका है. 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा.

पटना: बिहार में सबसे अधिक आबादी युवाओं की है. उनके लिए नौकरी और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है. नौकरी के मुद्दे पर ही बिहार के युवाओं ने नरेंद्र मोदी को 2014 में झोली भरकर वोट दिया था. 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था तो राजद सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी बनी थी.

"बिहार की युवा आबादी नौकरी रोजगार के लिए सबसे अधिक पलायन करती है. इसलिए जो भी नौकरी रोजगार की घोषणा करेगा और उस पर काम करेगा तो युवाओं का साथ उन्हें मिलना तय है. दूसरे विधायक और सांसद के लिए भी अपने-अपने क्षेत्र में नौकरी रोजगार के लिए प्रयास करना होगा." -नवल किशोर चौधरी, पूर्व प्राचार्ज, पटना कॉलेज

पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्ज नवल किशोर चौधरी (ETV Bharat)

जेडीयू का पलटवार: बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने 10 लाख नौकरी और 50 लाख से अधिक रोजगार दिया था. अच्छी बात है नौकरी रोजगार की घोषणा कर रहे हैं. लेकिन, प्रशांत किशोर ने तो बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी छीन ली है. चुनाव के समय बिहार में बहुत पीली गाड़ी घुमा करती थी. अब नहीं दिख रही है.

"प्रशांत किशोर ने कई लोगों को रोजगार दिया था. उन्हें 30-40 हजार रुपये वेतन मिलता था. लेकिन चुनाव के बाद पीली गाड़ी नहीं दिख रही है. सभी गाड़ी सफेद हो गयी है." -श्रवण कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है की नौकरी और रोजगार की घोषणा अच्छी बात है. इससे सरकार पर दबाव बनती है. लेकिन, प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव के समय कई वादा किये थे. एक भी वादा पूरा नहीं किये. चुनाव खत्म वादा भी भूल गए. बकीपुर में परिस्थिति वस चुनाव जीते हैं तो 10000 नौकरी की बात कर रहे हैं.

"अपने लिए धंधा खोज रहे हैं. क्योंकि वह पीआर एजेंसी चलाने वाले हैं. अब नौकरी देने वाली एजेंसी चलाएंगे. बड़ी कंपनियों में लोगों को रखवाएंगे और वहां से कमीशन लेंगे." -प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, BJP

'युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण' राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज की युवाओं की सबसे बहुत अपेक्षाएं हैं. क्योंकि आज के युवा पहले के युवा के मुकाबले ज्यादा जागरूक हैं. इसका बड़ा कारण है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश दुनिया से जुड़े हुए हैं. दुनिया में कहां क्या हो रहा है और हमारे लिए यहां क्या होना चाहिए इस सब की अपेक्षाएं रहती है. इसलिए युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है.

जदयू विधायक अजय चौधरी (ETV Bharat)

जेडीयू विधायक की चेतावनी: जिस प्रकार से घोषणा हो रही है. 2025 में जीतने वाले जदयू के विधायक अजय चौधरी का कहना है कि, बिना विज्ञापन का यदि कोई नौकरी दिया जाता है तो वह ठगने वाला नौकरी है. क्योंकि नौकरी रोजगार देना विधायक का काम नहीं सरकार का काम है. हमारी सरकार नौकरी रोजगार दे रही है. युवाओं को किसी के झांसे में नहीं आना है.

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