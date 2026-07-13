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ऐलनाबाद में विकास पर सियासी वार, अभय के आरोपों पर बेनीवाल परिवार का पलटवार, कहा- "जनादेश स्वीकार नहीं कर पा रहे अभय"

ऐलनाबाद में विकास को लेकर अभय सिंह चौटाला के आरोपों पर सुमित बेनीवाल ने पलटवार करते हुए दावों को निराधार बताया.

ELLENABAD ABHAY SINGH CHAUTALA
अभय के आरोपों पर बेनीवाल परिवार का पलटवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 4:45 PM IST

4 Min Read
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सिरसा: जिले के ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व विधायक एवं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला द्वारा मौजूदा विधायक भरत सिंह बेनीवाल और सांसद कुमारी शैलजा पर विकास कार्य नहीं कराने के आरोप लगाने के बाद अब बेनीवाल परिवार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. विधायक भरत सिंह बेनीवाल के बेटे और युवा कांग्रेसी नेता सुमित बेनीवाल ने अभय चौटाला के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए उन्हें राजनीतिक हताशा का परिणाम बताया.

"अपने निजी कोष से गांवों में राशि देता हूं": अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "विधानसभा चुनाव को करीब दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन विधायक भरत सिंह बेनीवाल और सांसद कुमारी शैलजा ने ऐलनाबाद क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाया.भाजपा सरकार ने भी हल्के की अनदेखी की है. जब भी मैं ऐलनाबाद हल्के में आता हूं तो अपने निजी कोष से औसतन 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक की राशि गांवों में देकर आता हूं."

ऐलनाबाद में विकास पर सियासी वार (ETV Bharat)

सुमित का पलटवार: अभय चौटाला के आरोपों का जवाब देते हुए सुमित बेनीवाल ने कहा कि, "पिछले विधानसभा चुनाव में ऐलनाबाद की जनता ने भरत सिंह बेनीवाल पर भरोसा जताते हुए अभय सिंह चौटाला को 15 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया था. यह हार आज भी अभय सिंह चौटाला स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वह लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. जनता के जनादेश को स्वीकार करने के बजाय लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है."

"दो वर्षों में विकास कार्यों को मिली गति": सुमित बेनीवाल ने दावा किया कि पिछले करीब दो वर्षों में विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने ऐलनाबाद क्षेत्र में सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्य करवाए हैं. उन्होंने कहा कि, "पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद ऐलनाबाद में विकास की गति तेज हुई है और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं."

"हर गांव में पहुंचते हैं विधायक": अभय चौटाला के इस आरोप को भी सुमित बेनीवाल ने खारिज किया कि विधायक क्षेत्र से दूर रहते हैं. उन्होंने कहा कि, "भरत सिंह बेनीवाल लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह हर गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं. किसी भी परिवार के सुख-दुख में स्वयं या परिवार का कोई सदस्य शामिल होता है. यही कारण है कि जनता का विश्वास आज भी उनके साथ बना हुआ है."

"अब दो साल बाद आई जनता की याद": सुमित बेनीवाल ने आरोप लगाया कि अभय सिंह चौटाला को अब दो साल बाद ऐलनाबाद की जनता की याद आई है. उन्होंने कहा कि, "यदि उन्हें वास्तव में क्षेत्र की चिंता होती तो वे जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक राजनीति करते, लेकिन वे केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं."

देवीलाल जयंती के कार्यक्रम पर की टिप्पणी: सुमित बेनीवाल ने कहा कि इन दिनों अभय सिंह चौटाला ताऊ देवीलाल की जयंती के कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी विकास और जनहित के मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा करने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, "अभय सिंह चौटाला अपनी तीखी बयानबाजी के लिए पहले से ही जाने जाते हैं और पूरा हरियाणा उनकी कार्यशैली से परिचित है."

विकास के दावों पर जनता करेगी फैसला: युवा कांग्रेसी नेता सुमित बेनीवाल ने कहा कि, "ऐलनाबाद के विकास को लेकर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं. विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने विकास कार्यों को हमेशा प्राथमिकता दी है और आगे भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम जारी रहेगा. जनता विकास कार्यों को देख रही है और भविष्य में भी ऐसे राजनीतिक आरोपों का जवाब अपने समर्थन से देगी."

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