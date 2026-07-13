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ऐलनाबाद में विकास पर सियासी वार, अभय के आरोपों पर बेनीवाल परिवार का पलटवार, कहा- "जनादेश स्वीकार नहीं कर पा रहे अभय"

अभय के आरोपों पर बेनीवाल परिवार का पलटवार ( ETV Bharat )

सिरसा: जिले के ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. पूर्व विधायक एवं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला द्वारा मौजूदा विधायक भरत सिंह बेनीवाल और सांसद कुमारी शैलजा पर विकास कार्य नहीं कराने के आरोप लगाने के बाद अब बेनीवाल परिवार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. विधायक भरत सिंह बेनीवाल के बेटे और युवा कांग्रेसी नेता सुमित बेनीवाल ने अभय चौटाला के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए उन्हें राजनीतिक हताशा का परिणाम बताया. "अपने निजी कोष से गांवों में राशि देता हूं": अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "विधानसभा चुनाव को करीब दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन विधायक भरत सिंह बेनीवाल और सांसद कुमारी शैलजा ने ऐलनाबाद क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करवाया.भाजपा सरकार ने भी हल्के की अनदेखी की है. जब भी मैं ऐलनाबाद हल्के में आता हूं तो अपने निजी कोष से औसतन 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक की राशि गांवों में देकर आता हूं." ऐलनाबाद में विकास पर सियासी वार (ETV Bharat) सुमित का पलटवार: अभय चौटाला के आरोपों का जवाब देते हुए सुमित बेनीवाल ने कहा कि, "पिछले विधानसभा चुनाव में ऐलनाबाद की जनता ने भरत सिंह बेनीवाल पर भरोसा जताते हुए अभय सिंह चौटाला को 15 हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया था. यह हार आज भी अभय सिंह चौटाला स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वह लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. जनता के जनादेश को स्वीकार करने के बजाय लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है." "दो वर्षों में विकास कार्यों को मिली गति": सुमित बेनीवाल ने दावा किया कि पिछले करीब दो वर्षों में विधायक भरत सिंह बेनीवाल ने ऐलनाबाद क्षेत्र में सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई विकास कार्य करवाए हैं. उन्होंने कहा कि, "पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद ऐलनाबाद में विकास की गति तेज हुई है और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं."