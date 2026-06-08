राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पार किया पहला पड़ाव, वोटिंग और काउंटिंग तक बना रहेगा संशय!
झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गयी है.
Published : June 8, 2026 at 6:59 PM IST
रांची: झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों के लिए होनेवाले चुनाव को लेकर सोमवार को तीन नामांकन हुए हैं. निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद के मैदान में उतरने के बाद झारखंड की राजनीतिक स्थिति में हलचल मच गई है. इन मामलों पर पैनी नजर रखने वाले पत्रकार कहते हैं कि अब राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन तक संशय की स्थिति बनी रहेगी.
सभी 56 विधायकों को एकजुट रखना होगी बड़ी चुनौती- मधुकर
निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हाई प्रोफाइल कारोबारी और पूर्व राज्यसभा सदस्य परिमल नथवानी के चुनावी मैदान में उतर जाने का विश्लेषण करते हुए झारखंड के वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार मधुकर कहते हैं कि अब यह चुनाव न सिर्फ बेहद रोचक होने वाला है. इसके साथ ही इंडिया ब्लॉक के सभी 56 विधायकों को एक साथ रखना भी बेहद चुनौतीपूर्ण होगा.
कांग्रेस-झामुमो के बीच रिश्ते अच्छे नहीं, मजबूरी में हैं दोनों साथ- मधुकर
वरिष्ठ पत्रकार मधुकर कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों की राजनीतिक परिस्थितियां इस ओर इशारा करती हैं कि सत्ता में साथ होने के बावजूद कांग्रेस और झामुमो के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता कम हुई है. लेकिन दोनों की मजबूरी है कि वह एक साथ रहें.
द्वितीय प्राथमिकता के वोट होंगे अहम
वरिष्ठ पत्रकार मधुकर कहते हैं कि नाम वापसी के बाद भी तीनों उम्मीदवार चुनाव मैदान में बने रहे तो यह तय है कि चुनाव में द्वितीय प्राथमिकता के वोट काफी मायने रखेंगे. वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि खतरे में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा ही होंगे. राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले के विधायक पर सबकी नजर होगी.
उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल से लगना होगा. उन्होंने कहा कि प्रणव झा का झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार बनाने का फैसला भी ठीक नहीं था. क्योंकि यहां के लोग स्थानीय नेता को ही पसंद करते हैं.
भाजपा के विधायकों को झारखंड की जनता को देना होगा जवाब- झामुमो
राज्यसभा चुनाव को लेकर झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य अंतु तिर्की कहते हैं कि भाजपा के नेता अपनी ओर से स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने की बात कह रहे थे. वो एक पूंजीपति कारोबारी को निर्दलीय चुनाव मैदान में लेकर आये, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि निर्दलीय परिमल नथवानी का भाजपा विधायकों का प्रस्तावक बनना, यह दिखाता है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है. अंतु तिर्की ने कहा कि महागठबंधन के 56 विधायक एकजुट रहेंगे और हम दोनों सीटें जीतेंगे.
विधायकों की संख्या नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग के लिए निर्दलीय को किया आगे
वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड में भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है. इसके बावजूद हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए निर्दलीय को आगे किया है. कांग्रेस मीडिया प्रभारी ने कहा कि अपने नेता-कार्यकर्ता को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का दावा करने वाली भाजपा को अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपाई सोरेन जैसे बड़े नेताओं पर भी भरोसा नहीं है. यही वजह है कि एक निर्दलीय कारोबारी को आगे किया है लेकिन यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली है.
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