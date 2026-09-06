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छात्र राजनीति से 'राजभवन' तक! जानिए डॉ. दिनेश शर्मा की पूरी कहानी

प्रोफेसर ➔ मेयर ➔ डिप्टी CM ➔ और अब उपराज्यपाल.

जानिए डॉ. दिनेश शर्मा की पूरी कहानी
जानिए डॉ. दिनेश शर्मा की पूरी कहानी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 2:20 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान एंड निकोबार का उपराज्यपाल बनाया है. राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने इससे संबंधित आदेश शनिवार देर रात जारी कर दिया. अब डॉ दिनेश शर्मा अंडमान एंड निकोबार के नए उपराज्यपाल होंगे. वे वर्तमान उप राज्यपाल एडमिरल (सेवानिवृत्त) डीके जोशी का स्थान लेंगे. दिनेश शर्मा का अभी राज्यसभा का कार्यकाल तीन साल शेष था. इससे पहले ही सरकार ने उन्हें उपराज्यपाल की जिम्मेदारी सौंप दी. इसके लिए डॉ दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया. आइये जानते हैं कि डॉ दिनेश शर्मा का राजनीतिक कार्यकाल कैसा रहा.




प्रोफेसर से छात्र राजनीति में एंट्री: डॉ. दिनेश शर्मा शिक्षक होने के साथ-साथ भारतीय राजनीति के जाने माने चेहरे हैं. 12 जनवरी 1964 को लखनऊ में पैदा हुए डॉ. दिनेश शर्मा ने अपनी शिक्षा दीक्षा लखनऊ में पूरी की. उन्होंने एम. कॉम, डीपीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की. लखनऊ विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर रहे. देश के प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई ने सबसे पहले दिनेश शर्मा की राजनीतिक प्रतिभा को पहचाना था. अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह ही दिनेश शर्मा की शुरुआत राष्ट्रीय रोज स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई थी.



BJYM में टीम लीडर की क्षमता: इसके बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए. इससे दिनेश शर्मा को अलग राजनीतिक पहचान मिली और उनकी नेतृत्व क्षमता भी साफ तौर पर दिखी. बड़ी संख्या में उन्होंने युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा, जिससे पार्टी मजबूत हुई और आगे के लिए पार्टी में युवाओं के लिए राजनीति के रास्ते भी खोले.



मेयर के मैदान में दम: भारतीय जनता पार्टी ने साल 2006 में पहली बार लखनऊ के महापौर के प्रत्याशी के रूप में उन्हें उतारा और उन्होंने बड़ी आसानी से चुनाव जीता. साल 2012 में फिर मेयर का चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजय प्राप्त की. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नीरज बोरा (जो वर्तमान में दो बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं)को 1,71,000 से ज्यादा वोटो से हराया था.



राष्ट्रीय राजनीति में बनाई पहचान: वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद डॉ. दिनेश शर्मा को 16 अगस्त 2014 को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया. इससे राज्य से निकलकर दिनेश शर्मा की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो गई. उन्हें गुजरात चुनाव के लिए प्रभारी भी बनाया गया था. पार्टी का अपने इस ईमानदार सिपाही पर पूरा विश्वास था, इसीलिए लगातार पार्टी की तरफ से उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां मिलती रहीं, जिनका वह ईमानदारी से निर्वहन करते रहे.

दिनेश शर्मा का बड़ा सियासी 'प्रमोशन'
दिनेश शर्मा का बड़ा सियासी 'प्रमोशन' (Photo Credit: ETV Bharat)



डिप्टी सीएम का पद मिला: साल 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई. यहां पर दो उपमुख्यमंत्रियों को बनाने की बात हुई तो इनमें से एक उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बनाए गए. उपमुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें उच्च और माध्यमिक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व योगी आदित्यनाथ सरकार ने सौंपा था. उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के साथ ही टेक्निकल डेवलपमेंट को बढ़ाने की दिशा में पहल की थी.


विधानसभा से राज्यसभा पहुंचे: 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री पद से हटाकर ब्रजेश पाठक को नया उपमुख्यमंत्री बनाया गया. हालांकि डॉ. दिनेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक नेता बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें उच्च सदन भेजा. साल 2023 में राज्यसभा की एक सीट के लिए उन्हें भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया. उन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की और राज्यसभा सांसद बन गए. अब राज्यसभा सांसद के तीन साल के कार्यकाल के बाद उन्हें अंडमान एंड निकोबार का उप राज्यपाल बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक पद प्रदान किया है.

डॉ दिनेश शर्मा
डॉ दिनेश शर्मा (Photo Credit: ETV Bharat)



गली कूचे से होते हुए जाता है घर का रास्ता: लखनऊ के ऐशबाग इलाके में गली कूचे के अंदर होते हुए डॉ दिनेश शर्मा का घर है.उपमुख्यमंत्री रहते हुए वह लगातार इसी घर में रहे और यहीं पर लगातार लोगों की समस्याएं भी सुनते रहे. राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी वे अपने इसी घर पर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान कराने का प्रयास करते हैं. क्षेत्र की जनता महापौर होने पर डॉ. दिनेश शर्मा से इस कदर जुड़ गई थी कि वह लगाव खत्म नहीं हुआ.



यह भी पढ़ें: यूपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी

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