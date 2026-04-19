गार्गी कॉलेज विवाद पर सियासी संग्राम तेज, सौरभ भारद्वाज ने एलजी से की सख्त कार्रवाई की मांग
दिल्ली विश्वविद्यालय के गर्गी कॉलेज में 17 अप्रैल को ABVP के कुछ युवकों पर बिना अनुमति कॉलेज परिसर में घुस आने का आरोप है.
Published : April 19, 2026 at 6:45 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली स्थित गर्गी कॉलेज में हुई घटना ने राजधानी की सियासत को गरमा दिया है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस मामले को गंभीर बताते हुए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने और दोषियों की गिरफ्तारी की अपील की है.
सौरभ भारद्वाज ने अपने पत्र में लिखा कि 17 अप्रैल को दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गर्गी कॉलेज में एक गंभीर घटना घटी. आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कुछ युवक, डूसू अध्यक्ष आर्यन मान के नेतृत्व में बिना अनुमति कॉलेज परिसर में घुस आए. पत्र में उल्लेख किया गया है कि इन युवकों ने कॉलेज का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और परिसर में हंगामा किया, जिससे छात्राओं और स्टाफ के बीच भय का माहौल बन गया.
छात्राओं के विरोध से पीछे हटे आरोपी: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कॉलेज की छात्राओं ने साहस दिखाते हुए विरोध किया और जबरन घुसे युवकों को बाहर जाने के लिए मजबूर किया. सौरभ भारद्वाज ने छात्राओं के इस साहस की सराहना करते हुए कहा कि यह घटना महिला सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से उठाती है.
पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल: सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि घटना के समय पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, इसके बावजूद न तो घुसपैठ को रोका गया और न ही आरोपियों के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जो बेहद चिंताजनक है.
एलजी से मुलाकात का मांगा समय: सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल से जल्द मिलने का समय मांगा है, जिससे वह व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले की जानकारी दे सकें और उपलब्ध साक्ष्य साझा कर सकें. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा जरूरी है. सौरभ भारद्वाज ने मांग की है कि पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए जाएं कि डूसू अध्यक्ष आर्यन मान समेत सभी आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. उन्होंने निष्पक्ष और त्वरित जांच के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी अपील की, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और कानून व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रहे.
Requested @LtGovDelhi saab for urgent appointment regarding forcible entry and chaos created by ABVP workers at Gargi College (an all-women’s institution) and directions to Delhi Police to register FIR and take appropriate action against the culprits. pic.twitter.com/XF4qCF7iFf— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) April 19, 2026
गार्गी कॉलेज चुनाव में धांधली के आरोप, अभाविप ने निष्पक्ष जांच की मांग: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में हुए छात्रसंघ चुनाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं. संगठन का आरोप है कि 17 अप्रैल को हुए चुनाव में प्रशासन से जुड़े कुछ शिक्षकों ने वामपंथी छात्र संगठनों के पक्ष में माहौल बनाकर प्रक्रिया को प्रभावित किया.
अभाविप के मुताबिक एक छात्रा प्रत्याशी ने आर्यन मान से शिकायत कर मतदान में पक्षपात का आरोप लगाया. साथ ही, नॉन-टीचिंग स्टाफ पर बदसलूकी के भी आरोप लगाए गए हैं. शिकायत के बाद डूसू अध्यक्ष और कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और गेट पर प्रदर्शन किया. अभाविप का कहना है कि इस दौरान उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और जातिसूचक टिप्पणियां की गईं, जिसका वीडियो भी मौजूद है. संगठन ने निष्पक्ष जांच की मांग की है.
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