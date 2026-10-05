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अक्टूबर की शुरुआत में हरियाणा में सियासी संग्राम, सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी तैयारी, अमित शाह आएंगे कुरुक्षेत्र

अक्टूबर की शुरुआत में हरियाणा में सियासी संग्राम ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः हरियाणा की सियासी पिच पर इस सतह सियासी संग्राम होगा, जिसके लिए सत्ताधारी दल के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है. बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद 17 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों के तहत सात अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है. वहीं कांग्रेस भी वोट चोरी के नाम पर जमीन पर उतरकर आठ अक्टूबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है.