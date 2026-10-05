अक्टूबर की शुरुआत में हरियाणा में सियासी संग्राम, सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी तैयारी, अमित शाह आएंगे कुरुक्षेत्र
हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी समय है. इसके बाद भी राज्य में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय है.
Published : October 5, 2026 at 2:12 PM IST
चंडीगढ़ः हरियाणा की सियासी पिच पर इस सतह सियासी संग्राम होगा, जिसके लिए सत्ताधारी दल के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है. बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद 17 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों के तहत सात अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है. वहीं कांग्रेस भी वोट चोरी के नाम पर जमीन पर उतरकर आठ अक्टूबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है.
बीजेपी निकलेगी सेवा ज्योति यात्राः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच बीजेपी सेवा संकल्प अभियान चला रही है. इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और शासन के 25 साल पूरे हो गए हैं. वहीं इसके तहत होने वाले कार्यक्रम के तहत सात अक्टूबर को बीजेपी सेवा ज्योति यात्रा का कार्यक्रम करने वाली है, जिसके लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं.
7 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र आएंगे अमित शाहः बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान के लिए हरियाणा बीजेपी ने कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बना रही है, जिसके तहत सात अक्टूबर को अमित शाह कुरुक्षेत्र आएंगे. स्मृति ईरानी जींद के कार्यक्रम में पहुंचेगी. 7 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा में पंहुचेंगे. वहीं जींद में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा में हरियाणा बीजेपी की नवनियुक्त प्रभारी स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी. यह प्रभारी बनने के बाद स्मृति ईरानी का पहला हरियाणा का दौरा होगा. जबकि करनाल में आयोजित सेवा ज्योति कार्यक्रम में नव नियुक्त सह प्रभारी भोला सिंह मौजूद रहेंगे.
‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियानः इधर हरियाणा कांग्रेस ने भी अक्टूबर की शुरुआत के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2 से 8 अक्टूबर, 2026 तक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ के तहत ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत 8 अक्टूबर को हरियाणा के सभी जिलों में INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ विशाल रोष मार्च आयोजित किए जाएंगे.
क्या है कांग्रेस के कार्यक्रम की रूपरेखाः 2 से 8 अक्टूबर, 2026 तक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ आयोजित किया जाएगा. इसी क्रम में हरियाणा के सभी जिलों में ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ मार्च निकाले जाएंगे. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आवश्यक समन्वय के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं.
गठबंधन के सहयोगी सालों के साथ बैठकः 6 अक्टूबर को जिला स्तर पर समन्वय बैठकों का आयोजन होगा, जिसमें INDIA गठबंधन के सहयोगी सालों के साथ बैठकों को आयोजित किया जाएगा. प्रमुख राज्य स्तरीय नेता अपने-अपने जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के साथ इन बैठकों में उपस्थित रहेंगे. सात अक्टूबर को ब्लॉक स्तरीय तैयारी बैठकें होगी.
ब्लाक स्तर INDIA गठबंधन की बैठकः INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ ब्लॉक स्तर पर संयुक्त तैयारी बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों में कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय तथा जिला स्तरीय मार्च की तैयारियों पर आवश्यक चर्चा की जाएगी. 8 अक्टूबर को जिला स्तरीय ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ मार्च INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सभी जिलों में संयुक्त मार्च आयोजित किया जाएगा.
सात अक्टूबर को चंडीगढ़ में अहम बैठक: हरियाणा में पार्टी मामलों के प्रभारी संजय दत्त के मुताबिक INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के राज्य स्तरीय प्रमुखों से इस संबंध में बातचीत हो चुकी है. अभियान की तैयारियों एवं रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए 7 तारीख को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. संजय दत्त ने बताया है कि "जिला स्तर पर ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ के अंतर्गत ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ मार्च को सफल एवं प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए विभिन्न जिलों में जिलेवार पर्यवेक्षकों (Observers) की नियुक्ति की गई है.