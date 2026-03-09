ETV Bharat / state

दुर्ग अफीम खेती केस में सियासी संग्राम, कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी जुबानी जंग

इस मामले को लेकर कांग्रेस ने आज पत्रकार वार्ता कर भाजपा पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का यह पहला मामला सामने आया है. उन्होंने आरोप लगाया कि विनायक ताम्रकार और बृजेश ताम्रकार द्वारा अफीम की खेती की जा रही थी.

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के समोदा में अफीम की खेती का खुलासा हुआ. बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार पर खेती का आरोप लगा. इस केस में अब छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा गई है. इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं. कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस ने भाजपा सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं भाजपा के भिलाई संगठन प्रभारी रामजी भारती ने भी कांग्रेस के आरोपों का तीखा जवाब दिया है.

दुर्ग में अफीम खेती पर सियासी घमासान (ETV BHARAT)

100 एकड़ का किसान भी अपने खेत में बाउंसर नहीं रखता, लेकिन यहां खेत की सुरक्षा के लिए बाउंसर तैनात किए गए थे.जो शक पैदा करता है-राकेश ठाकुर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, दुर्ग

दुर्ग में अफीम खेती का खुलासा (ETV BHARAT)

कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि डिजिटल सर्वे होने के बावजूद इतनी बड़ी खेती का पता नहीं चल पाना कहीं न कहीं प्रशासन की बड़ी चूक को दर्शाता है. कांग्रेस नेता मुकेश चंद्राकर ने यह भी दावा किया कि गांव के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार अफीम को कंटेनरों में भरकर बाहर भेजा गया है और इसका नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जुड़ा हो सकता है.

बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा के भिलाई संगठन प्रभारी रामजी भारती ने कहा कि कांग्रेस को अपने पांच साल के कार्यकाल को याद करना चाहिए, जब छत्तीसगढ़ को नशे के जाल में धकेला गया था. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है और सबसे पहले आरोपी विनायक ताम्रकार को पार्टी से निलंबित किया गया है. साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि अफीम मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

दुर्ग में अफीम की खेती (ETV BHARAT)

दुर्ग अफीम खेती केस में खुलासा और कार्रवाई

दुर्ग में अफीम खेती केस के खुलासे के बाद पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है. इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. प्रशासन की टीम लगातार मौके पर कार्रवाई करते हुए अफीम के पौधों को बुलडोजर और जेसीबी की मदद से नष्ट कर रही है. अफीम की खेती की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई जा रही है.



