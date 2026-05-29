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मीसाबंदियों के पेंशन पर छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम, बीजेपी और कांग्रेस में ठनी, दीपक बैज का साय सरकार पर हमला

मीसाबंदियों की पेंशन पर सियासी संग्राम बढ़ गया है. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे जनता के पैसे की लूट बताया है.

Deepak Baij and Anurag Agarwal
दीपक बैज और अनुराग अग्रवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2026 at 10:45 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों और उनके परिजनों को पेंशन देने के फैसले पर राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी बताया है, जबकि भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आपातकाल और लोकतंत्र के दमन के लिए जिम्मेदार ठहराया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी देखने को मिली.

जनता के धन की बर्बादी : दीपक बैज

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा सरकार मीसाबंदियों के परिजनों को पेंशन देकर जनता के धन की बर्बादी कर रही है. उन्होंने कहा कि मीसाबंदियों का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था. वे तत्कालीन सरकार के खिलाफ जनसंघ और भाजपा के राजनीतिक आंदोलन में शामिल होकर जेल गए थे. भाजपा ने उन्हें पहले ही पेंशन देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उनके वंशजों को पेंशन देना पूरी तरह गलत है.

मीसाबंदियों पर राजनीति (ETV BHARAT)

भाजपा अपने फंड से दे पेंशन : बैज

दीपक बैज ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि भाजपा को मीसाबंदियों को पेंशन देना ही है तो वह अपने पार्टी फंड से पैसा दे. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास दिल्ली में पार्टी फंड के रूप में हजारों करोड़ रुपये जमा हैं. उसी राशि से मीसाबंदियों को पेंशन दी जानी चाहिए, जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग नहीं होना चाहिए.

मीसाबंदियों की पेंशन राशि की कांग्रेस से हो वसूली : अनुराग अग्रवाल

वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है, लेकिन मीसाबंदियों के लिए कांग्रेस से वसूली की जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश के लोकतंत्र को गुलाम बनाने का काम किया था.

लोकतंत्र का चीरहरण किया : भाजपा

अनुराग अग्रवाल ने कहा कि दीपक बैज ना तो देश का इतिहास जानते हैं और ना ही कांग्रेस का इतिहास. उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने लोकतंत्र का चीरहरण किया, प्रेस की स्वतंत्रता छीनी और लोकतंत्र सेनानियों को झूठे मामलों में जेल भेजा. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक आपातकाल के लिए देश से माफी नहीं मांगी है.

लोकतंत्र सेनानियों का हक : भाजपा

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष किया, वे लोकतंत्र सेनानी हैं और उन्हें पेंशन मिलना उनका अधिकार है. उन्होंने दावा किया कि जनता भी चाहती है कि ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए और उन्हें पेंशन दी जाए.

मुद्दे पर तेज हुई राजनीति

मीसाबंदियों और उनके परिजनों को पेंशन देने का मुद्दा अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है. कांग्रेस इसे जनता के पैसे की बर्बादी बता रही है, जबकि भाजपा इसे लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान से जोड़ रही है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और ज्यादा गर्मा सकता है.

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