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SIR पर सियासी संग्राम जारी: कवर्धा में विजय शर्मा बोले कुवैत के लोगों का नाम यहां के वोटर लिस्ट में कैसे आया

SIR पर सियासी संग्राम जारी ( ETV Bharat )

कवर्धा: कबीरधाम में SIR को लेकर सियासत गरमा गई है. मतदाता सूची से 60 हजार से अधिक नाम काटे जाने के विरोध में कांग्रेस रैली के माध्यम से विरोध जता रही है. जबकि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एसआईआर प्रोसेस को लेकर लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं. कवर्धा दौरे पर आए डिप्टी सीएस सह गृहमंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघल की पूर्ववर्ती सरकार को लेकर कहा, विपक्ष ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए गलत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराए.

SIR पर सियासी संग्राम जारी डिप्टी सीएम ने एसआईआर को लेकर यहां तक कह दिया कि ऐसे लोगों के नाम 100 बार कटेंगे, जिनके नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में जोड़े गए हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को कटे हुए नामों की पूरी जानकारी और पते के साथ कवर्धा शहर में फ्लैक्स लगवाने की बात कही. डिप्टी सीएम के निर्देश पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष और भाजयुमो ने इस मुद्दे को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता की. वहीं उपमुख्यमंत्री ने इन नामों की सूची कांग्रेस कार्यालय में सौंपने की बात कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया है.