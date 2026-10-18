SIR पर सियासी संग्राम जारी: कवर्धा में विजय शर्मा बोले कुवैत के लोगों का नाम यहां के वोटर लिस्ट में कैसे आया
डिप्टी सीएम ने कहा कि फर्जी तरीके से डाले गए नामों को काटा जाना चाहिए. महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 10:15 AM IST
कवर्धा: कबीरधाम में SIR को लेकर सियासत गरमा गई है. मतदाता सूची से 60 हजार से अधिक नाम काटे जाने के विरोध में कांग्रेस रैली के माध्यम से विरोध जता रही है. जबकि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एसआईआर प्रोसेस को लेकर लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं. कवर्धा दौरे पर आए डिप्टी सीएस सह गृहमंत्री विजय शर्मा ने भूपेश बघल की पूर्ववर्ती सरकार को लेकर कहा, विपक्ष ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए गलत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराए.
SIR पर सियासी संग्राम जारी
डिप्टी सीएम ने एसआईआर को लेकर यहां तक कह दिया कि ऐसे लोगों के नाम 100 बार कटेंगे, जिनके नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में जोड़े गए हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को कटे हुए नामों की पूरी जानकारी और पते के साथ कवर्धा शहर में फ्लैक्स लगवाने की बात कही. डिप्टी सीएम के निर्देश पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष और भाजयुमो ने इस मुद्दे को लेकर स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता की. वहीं उपमुख्यमंत्री ने इन नामों की सूची कांग्रेस कार्यालय में सौंपने की बात कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया है.
कवर्धा में राजनीतिक घमासान तेज
SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कवर्धा में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम काटे जाने का विरोध किया है. वहीं इस मुद्दे पर विजय शर्मा ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि जब पिछली सरकार के समय कथित तौर पर बाहरी लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे थे, तब कांग्रेस को यह सब क्यों नहीं दिखाई दिया.
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की प्रेस कांफ्रेंस
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस की विरोध रैली पर भी सवाल उठाए. डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं से कटे हुए नामों की पूरी जानकारी और पते के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा है. साथ ही कवर्धा शहर में फ्लैक्स लगाकर इन नामों को सार्वजनिक करने और सूची कांग्रेस कार्यालय में सौंपने की बात भी कही.
दरअसल, कांग्रेस का आरोप है कि 60 हजार से अधिक लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से काटे दिए गये हैं. वहीं, अब विजय शर्मा के इस बयान के बाद SIR को लेकर सियासी टकराव और तेज होने के आसार हैं. हालांकि, इस बयान पर कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
भाजपा नेता एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एसआईआर में उन लोगों के नाम काटे गए जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है. कैलाश चंद्रवंशी ने कहा कि बाहरी लोगों के नाम कवर्धा और पंडरिया विधानसभा में पूर्व में जुड़े थे.