CM के खिलाफ विपक्ष ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, 'राष्ट्रगान अपमान विवाद' पर सत्ता-विपक्ष आमने-सामने
जयराम ठाकुर का आरोप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रदेश की 75 लाख जनता के प्रतिनिधियों के खिलाफ झूठ बोला. जगत नेगी ने भी किया पलटवार
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 3:37 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गहराता नजर आ रहा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आमने-सामने है. मामला मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस तक पहुंच गया है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री क्षमा मांगते हैं तो वह इस मामले को छोड़ देंगे. मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा अध्यक्ष विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई करेंगे. वहीं, राष्ट्रगान विवाद पर जगत नेगी ने कहा कि कैमरे का फायदा उठाकर भाजपा जनता को गुमराह कर रही है.
सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
जयराम ठाकुर ने कहा, "विपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. सत्र शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दे दिया था कि सदन में वंदेमातरम् नहीं गाया जाएगा. हालांकि, सत्र शुरू होने पर सदन में राष्ट्रगान सभी ने सम्मान के साथ गाया. अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद संपूर्ण वंदेमातरम हुआ और राष्ट्रगान भी गाया गया. लेकिन बार-बार आग्रह करने के बाद राष्ट्रगान से जुड़ी वीडियो फुटेज उन्हें मिली. यदि विपक्ष के किसी सदस्य ने राष्ट्रगान का अपमान किया है तो वे स्वयं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे".
जहां कांग्रेस की सरकार, वहां राष्ट्रगीत गाने से परहेज क्यों?
जयराम ठाकुर ने बिना नाम लिए मंत्री जगत सिंह नेगी पर भी निशाना साधा और कहा कि मंत्री तर्क नहीं, कुतर्क दे रहे हैं. साथ ही सवाल उठाया कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, वहां राष्ट्रगीत गाने से परहेज क्यों किया जाता है? वहीं, आउटसोर्स भर्ती मामले में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आउटसोर्स के माध्यम से अपने पदाधिकारियों और विधायकों को काम दे रही है और अपने लोगों की बेरोजगारी दूर करने में लगी है. आउटसोर्स एजेंसियों को लेकर उच्च न्यायालय ने भी चिंता जताई है.
वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से जारी किए गए वीडियो क्लिप और सरकार पर लगाए आरोपों पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है. जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा वीडियो की तकनीकी स्थिति का फायदा उठाकर राष्ट्रगान के अपमान को छिपाने की कोशिश कर रही है.
'जनता को गुमराह कर रही भाजपा'
जगत नेगी ने कहा, "विधानसभा में अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने की अनुमति देते हैं तो कैमरा उसी सदस्य पर केंद्रित होता है. यदि दूसरे सदस्य बीच में बोलते या रोकने की कोशिश करते हैं तो कैमरा उनकी तरफ नहीं जाता. राष्ट्रगान के दौरान भी कैमरा अध्यक्ष पर केंद्रित था, क्योंकि वह सदन को संबोधित कर रहे थे. उस समय विपक्ष की ओर से व्यवधान हुआ, लेकिन कैमरा दूसरी तरफ नहीं होने के कारण वह वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा. भाजपा इस तकनीकी स्थिति का फायदा उठाकर जनता को गुमराह कर रही है. विपक्ष चाहे तो विधानसभा में उपलब्ध अन्य रिकॉर्डिंग और सामग्री की जांच कर सकता है".
'भाजपा हर बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है'
कैबिनेट मंत्री जगत नेगी दावा किया कि राष्ट्रगान के दौरान व्यवधान हुआ था और भाजपा उसे छिपाने के लिए अलग-अलग तर्क दे रही है. जयराम ठाकुर के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा हर बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है और इतिहास व वर्तमान परिस्थितियों को राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से पेश करती है.
भाजपा पर विचारधारा थोपने का लगाया आरोप
वंदे मातरम् पर नेगी ने कहा कि संविधान में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का उल्लेख है. कांग्रेस लंबे समय से अपने कार्यक्रमों और सरकारी आयोजनों में राष्ट्रगीत को सम्मान देती रही है. हिमाचल विधानसभा में सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और अंतिम दिन राष्ट्रगीत के साथ कार्यवाही समाप्त करने की परंपरा रही है. कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रगीत रोकने का काम नहीं किया. 15 अगस्त का जिक्र करते हुए नेगी ने कहा कि इस बार राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया गया, लेकिन यह भी सही परंपरा नहीं थी. क्योंकि उस समय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना बाकी था. उन्होंने भाजपा पर विचारधारा थोपने और राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत के बीच विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया. आजादी की लड़ाई में भाजपा की विचारधारा के योगदान पर सवाल उठाते हुए उन्होंने भाजपा के राष्ट्रवाद को ‘फर्जी राष्ट्रवाद’ करार दिया.
'चीन सीमा तक तिरंगा यात्रा निकाले भाजपा'
नेगी ने भाजपा को चुनौती दी कि यदि वह वास्तव में राष्ट्रवादी है तो चीन सीमा तक तिरंगा यात्रा निकाले. उन्होंने नीट परीक्षा में कथित अनियमितता, महंगाई, विदेशी ताकतों, भारत की जमीन और मुक्त व्यापार समझौते जैसे मुद्दे गिनाते हुए आरोप लगाया कि इनसे ध्यान हटाने के लिए विवाद खड़ा किया जा रहा है.
जयराम ठाकुर के विशेषाधिकार प्रस्ताव और हाईकोर्ट जाने की बात पर नेगी ने कहा कि विपक्ष राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. संविधान ने सदन में सदस्यों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी है. जयराम ठाकुर का करीब आठ मिनट तक अनुपूरक सवाल पूछने का रिकॉर्ड है. नियमों में किसी सदस्य के ‘संतुष्ट’ होने तक जवाब देने की बात नहीं है और जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष जवाब स्पष्ट कराने का निर्णय कर सकते हैं.
नेगी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के सदस्य बोलते हैं तो विपक्ष नारेबाजी और व्यवधान करता है, जबकि अपनी बारी पर अपनी बात पूरी रखना चाहता है. उन्होंने विपक्ष से जवाब सुनने और विधानसभा के नियमों का सम्मान करने की अपील की. सरकार तथ्यों के साथ हर आरोप का जवाब देने को तैयार है.
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