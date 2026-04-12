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बड़की का तोड़ा गया था निर्माणाधीन मकान, वन विभाग की कार्रवाई पर गिरिडीह का राजनीतिक माहौल गर्म

वन विभाग द्वारा अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई. इस दौरान एक आदिवासी महिला का निर्माणाधीन मकान तोड़ा गया. जिस पर विवाद गहरा गया है.

Giridih Forest department
महिला का ध्वस्त घर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 4:52 PM IST

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गिरिडीह: वन भूमि पर अतिक्रमण होते ही वन विभाग एक्टिव होता है और फिर कार्रवाई होती है. इस बार भी एक ऐसी कार्रवाई हुई जिसके बाद न सिर्फ सात साल पहले की मधुबन की घटना तरोताजा हो गई बल्कि विभाग नए विवाद में जा फंसा है. मामला गांडेय विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है जहां की विधायक सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन है.

इसी क्षेत्र के शादीगवारो की बड़की देवी (पति तुडा टुडू) के निर्माणाधीन अबुआ आवास को तोड़ा गया है. अतिक्रमण की कार्रवाई करने के बाद इस परिवार ने वनपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया है. आरोप की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं.

वन विभाग की कार्रवाई पर गिरिडीह का राजनीतिक माहौल गर्म (Etv Bharat)

जेएमएम ने भी ली है ग्राउंड रिपोर्ट

इधर, इस मामले को लेकर जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने भी जांच कमेटी गठित की. जिलाध्यक्ष द्वारा गठित जांच कमेटी में नुनुराम किस्कू, कोलेश्वर सोरेन, दिलीप रजक, प्रधान मुर्मू, अनवर अंसारी, विनोद सोरेन एवं लेखो मंडल शामिल हैं. टीम ने स्थल का निरीक्षण किया है. भुक्तभोगी परिवार से भी बात की है. साथ ही जल्द ही जांच रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही है.

वन भूमि का पट्टा की जगह आदिवासियों को उजाड़ रही है सरकार- राजेश

इधर, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक टीम ने भी शादीगवारो का दौरा कर वहां की उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया तथा पीड़ित परिवार सहित ग्राम वासियों से बात की. टीम की अगुवाई पूर्व जिप सदस्य एवं पार्टी के जिला संयोजक राजेश यादव कर रहे थे.

राजेश यादव ने कहा कि 4 साल से यह घर बनाया जा रहा था, तो इतने दिन वन विभाग कहां था और अचानक कौन सी बात हो गई कि वनकर्मियों ने उसे ध्वस्त कर दिया. ऐसे में पीड़ित परिवार द्वारा रिश्वत नहीं देने के कारण उसका निर्माणाधीन आवास ध्वस्त किए जाने की बात निराधार नहीं लगती.

फॉरवर्ड ब्लॉक नेता ने कहा कि सरकार को वैसे सभी गरीब आदिवासी और भूमिहीन, जो वनाश्रित हैं, को वन भूमि का पट्टा देना चाहिए. लेकिन उल्टा उन्हें उजाड़ने तक से परहेज नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वन कानूनों की धज्जियां उड़ाकर बड़े-बड़े लोग खुलेआम व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन कानून की मार सिर्फ गरीबों पर पड़ रही है.

क्या कहते हैं डीएफओ

इस पूरे मामले पर डीएफओ मनीष तिवारी कहते हैं कि शादीगवारो में वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा था. दो से तीन दिन में चार से पांच फीट दीवार को ऊंचा किया गया. इसी अतिक्रमण को रोकने के लिए निर्माण को तोड़ा गया. कार्रवाई दिन के उजाले में हुई है. अब दूसरा आरोप रिश्वत लेने का है. इस पर मेरे द्वारा जिलाधिकारी से निवेदन किया गया कि इसकी जांच अलग विभाग से होनी चाहिए. ऐसे में डीसी गिरिडीह ने एक टीम अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित की है. जांच होने के बाद आगे सब कुछ क्लियर होगा.

उन्होंने कहा कि जहां तक मैंने उस वीडियो को देखा जो 15 मिनट का वार्तालाप है. उसमें कहीं भी पैसे की मांग नहीं की गई है. वीडियो में कनीय अधिकारी यह कह रहे हैं कि हम आपको जंगल की जमीन पर नहीं बनाने देंगे, आप कहीं और बनाइयेगा तो सहयोग कर देंगे. पूरा तथ्य यही है.

क्या है मामला

बता दें कि बीते गुरुवार को वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी. रेंजर एसके रवि के नेतृत्व में सदर प्रखंड के शादीगवारो और चेपो में तोड़-फोड़ हुई थी. यहां निर्माणधीन दो मकानों को ध्वस्त किया गया. बाद में इस कार्रवाई का विरोध बदगुन्दा खुर्द पंचायत के मुखिया फूलचंद बास्के के साथ बेरदोंगा मुखिया अर्जुन मरांडी के नेतृत्व में किया गया. यहां विभाग के कनीय अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया. जिसके बाद मामला गरमा गया.

पहले भी होता रहा है विवाद

बता दें कि इससे पहले भी कई मौके पर वन विभाग की कार्रवाई को लेकर विवाद होता रहा है. वर्ष 2022 में मधुबन में कार्रवाई के दौरान एक दृष्टिबाधित महिला का आवास तोड़ दिया गया था. इसे लेकर काफी हो हंगामा हुआ था. उस वक्त भी मामला विधानसभा में उठा था. अब शादीगवारो की कार्रवाई के बाद कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है.

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