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बड़की का तोड़ा गया था निर्माणाधीन मकान, वन विभाग की कार्रवाई पर गिरिडीह का राजनीतिक माहौल गर्म

गिरिडीह: वन भूमि पर अतिक्रमण होते ही वन विभाग एक्टिव होता है और फिर कार्रवाई होती है. इस बार भी एक ऐसी कार्रवाई हुई जिसके बाद न सिर्फ सात साल पहले की मधुबन की घटना तरोताजा हो गई बल्कि विभाग नए विवाद में जा फंसा है. मामला गांडेय विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है जहां की विधायक सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन है.

इसी क्षेत्र के शादीगवारो की बड़की देवी (पति तुडा टुडू) के निर्माणाधीन अबुआ आवास को तोड़ा गया है. अतिक्रमण की कार्रवाई करने के बाद इस परिवार ने वनपाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया है. आरोप की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं.

वन विभाग की कार्रवाई पर गिरिडीह का राजनीतिक माहौल गर्म (Etv Bharat)

जेएमएम ने भी ली है ग्राउंड रिपोर्ट

इधर, इस मामले को लेकर जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने भी जांच कमेटी गठित की. जिलाध्यक्ष द्वारा गठित जांच कमेटी में नुनुराम किस्कू, कोलेश्वर सोरेन, दिलीप रजक, प्रधान मुर्मू, अनवर अंसारी, विनोद सोरेन एवं लेखो मंडल शामिल हैं. टीम ने स्थल का निरीक्षण किया है. भुक्तभोगी परिवार से भी बात की है. साथ ही जल्द ही जांच रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही है.

वन भूमि का पट्टा की जगह आदिवासियों को उजाड़ रही है सरकार- राजेश

इधर, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एक टीम ने भी शादीगवारो का दौरा कर वहां की उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया तथा पीड़ित परिवार सहित ग्राम वासियों से बात की. टीम की अगुवाई पूर्व जिप सदस्य एवं पार्टी के जिला संयोजक राजेश यादव कर रहे थे.

राजेश यादव ने कहा कि 4 साल से यह घर बनाया जा रहा था, तो इतने दिन वन विभाग कहां था और अचानक कौन सी बात हो गई कि वनकर्मियों ने उसे ध्वस्त कर दिया. ऐसे में पीड़ित परिवार द्वारा रिश्वत नहीं देने के कारण उसका निर्माणाधीन आवास ध्वस्त किए जाने की बात निराधार नहीं लगती.

फॉरवर्ड ब्लॉक नेता ने कहा कि सरकार को वैसे सभी गरीब आदिवासी और भूमिहीन, जो वनाश्रित हैं, को वन भूमि का पट्टा देना चाहिए. लेकिन उल्टा उन्हें उजाड़ने तक से परहेज नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वन कानूनों की धज्जियां उड़ाकर बड़े-बड़े लोग खुलेआम व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन कानून की मार सिर्फ गरीबों पर पड़ रही है.

क्या कहते हैं डीएफओ