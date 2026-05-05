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दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन, इन नेताओं को मिली जगह

प्रदेश अध्यक्ष का करेगी सहयोग: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी (पीएसी) बनाई गई है उसमें वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है. इनमें पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और निगम पार्षद स्तर के लोग शामिल हैं. साथ ही प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन को भी पीएसी में जगह दी गई है. 31 सदस्यीय पॉलीटिकल अफेयर्स कमिटी पार्टी के अंदर लिए जाने वाले सभी राजनीतिक निर्णय में प्रदेश अध्यक्ष का सहयोग करेगी. आगामी निगम चुनाव में पार्टी की रणनीति को तय करेगी.

इसके बारे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य डॉ. नरेंद्र नाथ ने कहा कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी या पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का गठन हर प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से किया जाता है. यह कमेटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है, जिसके माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष पॉलिटिकल मामलों में सलाह लेकर निर्णय लेते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन को हर स्तर पर मजबूत करना शुरू कर दिया है. संगठन सृजन अभियान जो 2025 में शुरू हुआ था उसके तहत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ब्लॉक और जिला स्तर के बाद अब प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है. ब्लॉक और जिला स्तर की कमेटियों के गठन के बाद अब प्रदेश स्तर पर भी युवा नेताओं को और वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दे करके संगठन को मजबूत किया गया है. इसी क्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का भी गठन किया गया है.

महिलाओं की भागीदारी का ध्यान: उन्होंने बताया कि जहां पॉलीटिकल अफेयर्स कमेटी में अनुभवी नेताओं को जगह दी गई है, वहीं प्रदेश कमेटी के संगठन को मजबूत करने के लिए युवा नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिव के पदों पर भी जिम्मेदारी दी गई है. 12 नवनियुक्त उपाध्यक्ष और 26 महासचिवों में जातीय समीकरण को भी साधा गया है. साथ ही महिलाओं की भी भागीदारी का ध्यान रखा गया है. आने वाले समय में प्रदेश कमेटी में और भी लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएगी. हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एकेजुट होकर के आगामी निगम का चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी.

एआईसीसी की ओर से की गई नियुक्ति: डॉ. नरेंद्र नाथ ने बताया कि एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खगड़े, नेता विपक्ष राहुल गांधी तथा एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की मंजूरी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कमेटी के 12 उपाध्यक्ष और 26 महासचिव नियुक्त किए गए हैं. साथ ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 31 सदस्यीय पालिटिकल अफेयर कमेटी का भी गठन किया है.

अनिल भारद्वाज को बनाया संगठन महासचिव: पूर्व विधायक एवं वर्तमान में मीडिया विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज के अनुभव और संघर्ष के समय में दिल्ली कांग्रेस के महत्वपूर्ण रणनीतिकार के कारण उन्हें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपी गई है. कांग्रेस नेतृत्व की ओर से नियुक्त 31 सदस्यीय पाॅलिटिकल अफेयर कमेटी, 12 उपाध्यक्ष और 26 महासचिव की नियुिक्त पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में नियुक्ति में पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, युवाओं, महिलाओ, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सेवा दल, सहित वरिष्ठ, अनुभवी लोगों को स्थान दिया गया है.

कांग्रेस के जनाधार को वापस लौटाने के लिए काम: इसमें सभी धर्म, जाति, वर्ग विशेष को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नव नियुक्त पदाधिकारियों के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि नई टीम संगठन के रूप में अधिक क्षमता के साथ काम करेगी और दिल्ली में कांग्रेस के जनाधार को वापस लौटाने में मजबूती से काम करेगी. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का दिल्ली में फिर से परचम लहरा कर जनहित के काम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करने उनकी टीम बहुत उपयोगी साबित होगी.

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