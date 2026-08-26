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रांची में 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान रैली, परिसीमन पर सियासत तेज

रांचीः एसआईआर के बाद अब राज्य में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के नये सिरे से होने वाले परिसीमन को लेकर सियासत तेज है. सियासी बयानबाजी के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के बैनर तले प्रस्तावित परिसीमन का विरोध किया जा रहा है. इस मुद्दे पर आगामी 30 अगस्त को आदिवासी एकता महजुटान रैली के जरिए आदिवासियों को गोलबंद कर जनसंख्या आधारित परिसीमन की आवाज को बुलंद करने की तैयारी की गई है. रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में दिन के 11 बजे से होने वाले इस आदिवासी एकता महाजुटान रैली में राज्यभर से जनजाति समाज से जुड़े लोग शामिल होंगे.

आदिवासी समाज की ये है मांग

झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा एवं लोकसभा सीटों में किसी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं होगी,

यदि परिसीमन की प्रक्रिया में विधानसभा एवं लोकसभा की कुल सीटों में वृद्धि की जाती है तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी वर्तमान सीट के समान अनुपात में वृद्धि सुनिश्चित की जाए.

झारखंड की विशेष परिस्थितियों खासकर पांचवी अनुसूची क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थल, विस्थापन, पलायन, आदिवासी बहुल क्षेत्र एवं संवैधानिक संरक्षण को परिसीमन का विशेष आधार बनाया जाए एवं आदिवासी सीट संरक्षित किया जाए.

परिसीमन की प्रक्रिया से पूर्व आदिवासी समाज, जनप्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों एवं सामाजिक संगठनों से व्यापक परामर्श किया जाए.

आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला व अन्य के बयान (Etv Bharat)

परिसीमन में ट्रायबल सीटें कम होने की जताई जा रही है संभावना

राज्य में वर्तमान विधानसभा की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर है. केंद्र सरकार द्वारा पारित परिसीमन अधिनियम के तहत, झारखंड सहित पूरे देश में सीटों के पुनर्गठन को वर्ष 2026 तक के लिए यथावत रखा गया था. ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि इस साल परिसीमन शुरू होगा, जाहिर तौर पर राज्य की वर्तमान विधानसभा की कुल 81 सीटों में बदलाव होंगे. वर्तमान में कुल 81 विधानसभा की सीटों में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) और 9 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं. नये परिसीमन में एसटी की आरक्षित सीटों की संख्या 28 से घटकर लगभग 21 होने की संभावना जताई जा रही है. इसी तरह राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं जिसमें सामान्य -8, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं.

परिसीमन के बहाने आदिवासी हितों को कुचला जा रहा हैः दयामनी बारला

आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि इससे राज्य में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो जायेगी. सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला कहती हैं कि आदिवासियों की संख्या में कमी आई है. ऐसे में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने से जनजाति सीटों में कमी आयेगी. यदि ऐसा होता है तो आदिवासी संगठन चुप नहीं बैठेगा और इसके विरोध में हम आंदोलन तेज करेंगे. उन्होंने केंद्र सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले एसआईआर के माध्यम से उसके बाद अब परिसीमन के बहाने आदिवासी हितों को कुचला जा रहा है जिसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे.