राज्यसभा चुनाव: प्रणव झा और परिमल नाथवानी में किसकी होगी जीत? झारखंड के 81 विधायक करेंगे तय
झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव में किसकी जीत होगी, इसे लेकर सियासी सरगर्मी तेज है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : June 17, 2026 at 8:04 PM IST
रांची: झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में किसका डंका बजेहा, इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है. मैदान में उतरे तीन उम्मीदवारों - बैद्यनाथ राम, प्रणव झा और परिमल नाथवानी की किस्मत दांव पर लगी है.
इस चुनाव की एक दिलचस्प बात यह है कि परिमल नाथवानी भले ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं, लेकिन एनडीए से उन्हें मिल रहे खुले समर्थन ने झामुमो, कांग्रेस और राजद वाले सत्ताधारी गठबंधन में हलचल मचा दी है. बीजेपी ने एनडीए विधायकों द्वारा की जाने वाली वोटिंग प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी और भानु प्रताप शाही को पोलिंग एजेंट नियुक्त किया है.
आलीशान होटल में एनडीए विधायकों को मिली ट्रेनिंग
कल से रांची के एक आलीशान होटल में डेरा डाले एनडीए विधायकों ने आज अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सभी 24 विधायकों की एक तस्वीर जारी की. प्रदेश भाजपा की ओर से जारी इस तस्वीर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के साथ 21 भाजपा विधायक और आजसू, जदयू व लोजपा के एक-एक विधायक मौजूद हैं.
हालांकि, इन 24 के अलावा बाकी चार अन्य विधायक कौन होंगे, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है. इससे पहले, एनडीए विधायकों को वोटिंग प्रक्रिया के बारे में ट्रेनिंग दी गई और एक मॉक पोल भी कराया गया. वहीं, बीजेपी का दावा है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत पक्की है.
आरोपों को खारिज करते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रमाकांत महतो कहते हैं कि झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायक भी कल से होटल में डेरा डाले हुए हैं. उन्हें यह बताना चाहिए कि वे वहां क्या कर रहे हैं.
क्या कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के लिए महागठबंधन रहेगा एकजुट?
राज्यसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी गठबंधन (झामुमो, कांग्रेस, राजद) के पास 56 विधायकों के वोट हैं. जिसमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 4 और माले के 2 विधायक हैं. मौजूदा आंकड़ों के आधार पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक सीट सुरक्षित मानी जा रही है. वहीं, सबकी नजरें दूसरी सीट पर टिकी हैं. कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा के लिए चुनौती यह है कि वे महागठबंधन की एकता को असल वोटों में कैसे बदलें.
दूसरी ओर, विपक्षी एनडीए खेमे को 24 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिनमें भाजपा के 21 और आजसू, लोजपा व जदयू का एक-एक विधायक शामिल है. विपक्ष खुले तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन कर रहा है. नतीजतन, राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है क्योंकि पार्टियां जीत के लिए जरूरी मैजिक नंबर हासिल करने की कोशिश कर रही हैं.
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति का दावा है कि भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्यसभा की दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में ही जाएंगी. एक होटल में एनडीए विधायकों के जमावड़े पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यह कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना है.
बहरहाल, राज्यसभा की दो सीटों के लिए वोटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. पिछले कुछ दिनों से चल रहा राजनीतिक घटनाक्रम 18 जून को चुनाव नतीजों की घोषणा के साथ खत्म होगा.
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