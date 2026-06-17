ETV Bharat / state

राज्यसभा चुनाव: प्रणव झा और परिमल नाथवानी में किसकी होगी जीत? झारखंड के 81 विधायक करेंगे तय

रांची: झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में किसका डंका बजेहा, इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है. मैदान में उतरे तीन उम्मीदवारों - बैद्यनाथ राम, प्रणव झा और परिमल नाथवानी की किस्मत दांव पर लगी है.

इस चुनाव की एक दिलचस्प बात यह है कि परिमल नाथवानी भले ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं, लेकिन एनडीए से उन्हें मिल रहे खुले समर्थन ने झामुमो, कांग्रेस और राजद वाले सत्ताधारी गठबंधन में हलचल मचा दी है. बीजेपी ने एनडीए विधायकों द्वारा की जाने वाली वोटिंग प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी और भानु प्रताप शाही को पोलिंग एजेंट नियुक्त किया है.

नेताओं की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

आलीशान होटल में एनडीए विधायकों को मिली ट्रेनिंग

कल से रांची के एक आलीशान होटल में डेरा डाले एनडीए विधायकों ने आज अपनी एकजुटता दिखाने के लिए सभी 24 विधायकों की एक तस्वीर जारी की. प्रदेश भाजपा की ओर से जारी इस तस्वीर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के साथ 21 भाजपा विधायक और आजसू, जदयू व लोजपा के एक-एक विधायक मौजूद हैं.

हालांकि, इन 24 के अलावा बाकी चार अन्य विधायक कौन होंगे, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है. इससे पहले, एनडीए विधायकों को वोटिंग प्रक्रिया के बारे में ट्रेनिंग दी गई और एक मॉक पोल भी कराया गया. वहीं, बीजेपी का दावा है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी की जीत पक्की है.

आरोपों को खारिज करते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रमाकांत महतो कहते हैं कि झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायक भी कल से होटल में डेरा डाले हुए हैं. उन्हें यह बताना चाहिए कि वे वहां क्या कर रहे हैं.

क्या कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के लिए महागठबंधन रहेगा एकजुट?