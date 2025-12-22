ETV Bharat / state

SIR को लेकर उत्तराखंड में बढ़ी सियासी सरगर्मी, बूथ स्तर तक चुनावी फौज खड़ी करने में जुटी पार्टियां

देहरादून: देशभर में एसआईआर यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब उत्तराखंड में भी इसकी गंभीरता साफ दिखाई देने लगी है. सिर्फ निर्वाचन आयोग ही नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल भी SIR को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं. यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने इससे जुड़े नामित सदस्यों का बूथ स्तर तक विस्तृत लेखा-जोखा तैयार करना शुरू कर दिया है.

उत्तराखंड में SIR को लेकर सियासी सक्रियता: चुनावों के दौरान वोटर लिस्ट में पारदर्शिता हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है. इन हालातों में राजनीतिक दल भी वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ जैसे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं. इस बीच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर चर्चा राजनीतिक दलों के लिए नया मुद्दा बन गई है. उत्तराखंड में भी फिलहाल राजनीतिक दल चर्चा से आगे बढ़कर इस दिशा में धरातल पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

राजनीतिक दलों ने होमवर्क किया तेज: SIR के महत्व को समझते हुए दलों ने इस जिम्मेदारी के लिए होमवर्क तेज कर दिया है. पार्टी नेतृत्व का फोकस साफ है, ऐसे काबिल और भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदारी दी जाए, जो न केवल चुनावी प्रक्रियाओं को समझते हों, बल्कि SIR जैसे तकनीकी और संवेदनशील मुद्दे पर भी पकड़ रखते हों.

युद्ध स्तर पर चल रहा है राजनीतिक दलों का काम: दावा है कि राज्य निर्वाचन आयोग को दिसंबर महीने के अंत तक उत्तराखंड की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां बूथ स्तर के सदस्यों की सूची सौंप देंगी. फिलहाल इस दिशा में युद्धस्तर पर काम चल रहा है. पार्टी संगठन ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर रहा है, जो इस प्रक्रिया को बारीकी से समझ सकें.

दिसंबर के अंत तक हो जाएंगे बीएलए नामांकन: इससे पहले विधानसभा सीट स्तर पर नामित होने वाले BLA-1 को लेकर भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने-अपने 70 BLA-1 सदस्यों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप चुके हैं. हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से BLA (Booth Level Agents) नामांकन को लेकर लगातार डेडलाइन दी जाती रही है, लेकिन अब माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक सभी जरूरी सूचियां आयोग को सौंप दी जाएंगी.