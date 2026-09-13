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अवैध खनन हादसे पर सियासत गरम, विधायक जयराम महतो ने सांसद पर मढ़े गंभीर आरोप

धनबादः बाघमारा के रामकनाली स्थित केसलपुर इलाके में अवैध उत्खनन के दौरान हुए हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद अब सियासत गरमा गई है. डुमरी विधायक जयराम महतो ने हादसे के लिए अवैध खनन को मूल वजह बताते हुए स्थानीय विधायक शत्रुघ्न महतो और उनके बड़े भाई, सांसद ढुलू महतो पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. जयराम महतो ने दावा किया कि कोयले के कारोबार और अवैध खनन से जुड़े कामों ने कुछ लोगों को राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली और आर्थिक रूप से संपन्न बनाया है. उन्होंने अवैध खनन के खेल में ब्यूरोक्रेसी और सफेदपोशों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है. हालांकि, ये सभी आरोप जयराम महतो के हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

हादसे को लेकर लोगों में आक्रोश

रामकनाली के केशलपुर इलाके में कोयला निकालने के लिए कथित तौर पर किए जा रहे अवैध उत्खनन के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई. देखते ही देखते कई लोग मलबे में दब गए. हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव अभियान चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. तीन लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद इलाके में मातम के साथ-साथ अवैध खनन को लेकर आक्रोश भी देखने को मिला.

डुमरी विधायक जयराम महतो का बयान (Etv Bharat)

डुमरी विधायक जयराम महतो के गंभीर आरोप

हादसे के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो ने अवैध उत्खनन को लेकर सिस्टम पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ऐसे हादसों का मूल कारण अवैध खनन है और जब तक इस पर प्रभावी रोक नहीं लगाई जाती, तब तक लोगों की जान जाती रहेगी. जयराम महतो ने कहा कि इस पूरे खेल में केवल स्थानीय स्तर पर सक्रिय लोग ही नहीं, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स और सफेदपोशों की भूमिका भी है. इसी क्रम में उन्होंने स्थानीय विधायक शत्रुघ्न महतो और उनके बड़े भाई सांसद ढुलू महतो का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए.

कई लोग बोलने से बचते हैंः जयराम महतो