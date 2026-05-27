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नन्हीं जानों के लिए राहत: गाजियाबाद के अस्पतालों में आई डिजिटल मशीन, बिना ब्लड सैंपल के होगा पोलियो टेस्ट

डॉ. हेमा ज्योति बिष्ट ने बताया कि ये मशीन न्यूबॉर्न जॉन्डिस की जांच में काफी हेल्पफुल है, इसकी लागत करीब 6-7 लाख रुपये है.

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नन्हीं जानों के लिए राहत, बिना ब्लड सैंपल लिए पॉसिबल हुई पीलिया की जांच (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 27, 2026 at 4:23 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: गाजियाबाद के संजय नगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल में नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य जांच को लेकर एक नई सुविधा शुरू की गई है. अब तक संयुक्त अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों में पीलिया की जांच के लिए खून का सैंपल लेना पड़ता था. लेकिन अब बिना सैंपल के लिए पीलिया की जांच हो रही है.

Painless हुआ प्रोसेस

अस्पताल प्रशासन द्वारा पीलिया की जांच के लिए आधुनिक डिजिटल मशीन 'बिलुरुबिनोमीटर' मंगवाई गई है. बिलुरुबिनोमीटर को शिशु की त्वचा पर लगाकर कुछ ही सेकंड में रिपोर्ट मिल जाती है. इस नई व्यवस्था से नवजात बच्चों को दर्द से राहत मिलने के साथ-साथ जांच प्रक्रिया भी पहले की तुलना में काफी तेज हो गई है.

गाजियाबाद के अस्पतालों में आई डिजिटल मशीन (ETV BHARAT)

नई मशीन आने से प्रोसेस हुआ आसान

अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, पहले अस्पताल में पीलिया की जांच के लिए नवजात के शरीर से ब्लड सैंपल लेना पड़ता था. खासकर नवजात शिशुओं के लिए यह प्रक्रिया काफी संवेदनशील होती थी. कई बार स्थिति ऐसी होती थी कि दिन में कई बार सैंपल लेना पड़ता था. जिसे परिजनों को चिंता और बच्चों को तकलीफ होती थी. अब नहीं मशीन आने से यह समस्या समाप्त हो गई है.

लैब पर डिपेंडेंसी हुई खत्म, तुरंत मिलती है रिपोर्ट

पहले नवजात शिशु का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाता था. आमतौर पर जांच रिपोर्ट आने में दो घंटे तक का समय लगता था. कई बार रात में सैंपल लेना होता था लेकिन लैब बंद होने के चलते रिपोर्ट सुबह में ही मिल पाती थी. ऐसे में नवजात को सही इलाज मिलने में देरी होने की संभावना रहती थी. अत्याधुनिक मशीन आने से पीलिया की जांच के लिए लैब पर बाध्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई है. नई मशीन की मदद से शुरुआती चरण में ही खतरे की पहचान संभव हो रही है जिसे इलाज समय पर शुरू किया जा सकता है.

बिना ब्लड सैंपल के होगा पोलियो टेस्ट
बिना ब्लड सैंपल के होगा पोलियो टेस्ट (ETV BHARAT)

डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाई गई

मशीन का संचालन करने के लिए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया गया है ताकि जांच प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कोई त्रुटि से बचा जा सके. मशीन की खास बात यह है की रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध हो जाती है जिस डॉक्टर को इलाज संबंधी फैसला लेने में आसानी होती है.

संयुक्त जिला अस्पताल NICU-PICU वार्ड की इंचार्ज डॉ. हेमा ज्योति बिष्ट ने बताया, बिलुरुबिनोमीटर मशीन के माध्यम से बिना किसी ब्लड सैंपल के नवजात का बिलुरुबिन लेवल की जांच की जा सकती है. मशीन द्वारा तुरंत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है. मशीन को बच्चों के माथे या छाती पर लगाना होता है जिसके बाद मशीन बिलुरुबिन का लेवल बताती है. मशीन की उपलब्ध होने के बाद अब ब्लड सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं होती ना ही किसी प्रकार की जांच लैब पर निर्भरता है. तुरंत रिपोर्ट मिलने से बेहतर इलाज जल्द शुरू हो जाता है.

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