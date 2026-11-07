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निगरानी करते-करते खुद ही 'गायब' हो गया पुलिस का ड्रोन कैमरा, अगर आपके घर या छत पर दिखे तो तुरंत करें ये काम

पुलिस का ड्रोन कैमरा गायब ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज : शहर में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की निगरानी के दौरान पुलिस का सरकारी ड्रोन कैमरा ही अचानक लापता हो गया है, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया. घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से इसे ढूंढने में मदद करने की अपील की है.

जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार 6 नवंबर की है. रात करीब 8:30 बजे शहर में नियमित गश्त और सुरक्षा-व्यवस्था की निगरानी का कार्य चल रहा था. इसी दौरान सोरों गेट से बाराद्वारी मार्ग के आसपास के क्षेत्र में अचानक ड्रोन कैमरे का संपर्क कंट्रोल रूम से पूरी तरह टूट गया. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सिग्नल समाप्त होने के कारण ड्रोन निर्धारित मार्ग के आसपास ही किसी सुरक्षित स्थान पर लैंड हो गया होगा.