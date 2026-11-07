निगरानी करते-करते खुद ही 'गायब' हो गया पुलिस का ड्रोन कैमरा, अगर आपके घर या छत पर दिखे तो तुरंत करें ये काम
कासगंज पुलिस ने नागरिकों से तलाश में सहयोग करने की अपील की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 1:33 PM IST
कासगंज : शहर में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की निगरानी के दौरान पुलिस का सरकारी ड्रोन कैमरा ही अचानक लापता हो गया है, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया. घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से इसे ढूंढने में मदद करने की अपील की है.
जानकारी के अनुसार, घटना शुक्रवार 6 नवंबर की है. रात करीब 8:30 बजे शहर में नियमित गश्त और सुरक्षा-व्यवस्था की निगरानी का कार्य चल रहा था. इसी दौरान सोरों गेट से बाराद्वारी मार्ग के आसपास के क्षेत्र में अचानक ड्रोन कैमरे का संपर्क कंट्रोल रूम से पूरी तरह टूट गया. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सिग्नल समाप्त होने के कारण ड्रोन निर्धारित मार्ग के आसपास ही किसी सुरक्षित स्थान पर लैंड हो गया होगा.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल ने तुरंत सक्रियता दिखाई और पूरी रात सोरों गेट से बाराद्वारी क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर सघन तलाश अभियान चलाया. आसपास की गलियों, छतों और झाड़ियों की भी गहन छानबीन की गई. हालांकि काफी प्रयास के बाद भी अभी तक ड्रोन कैमरे का कोई सुराग नहीं मिल सका है.
प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि यह उपकरण आम जनता की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए बेहद आवश्यक है. थानाध्यक्ष जगदीश चंद्र ने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे अपने घरों की छतों, दुकानों के आसपास और मोहल्लों में यदि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ड्रोन गिरा हुआ देखें, तो तुरंत इसकी सूचना नजदीकी थाने या पुलिस प्रशासन को दें. आपका यह छोटा सा सहयोग शहर की सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत बनाने में एक बड़ा योगदान साबित होगा.
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