ETV Bharat / state

हाजत में आत्महत्याः थाने के पांच पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने किया सस्पेंड, थाना प्रभारी भी नपेंगे

रांची के नामकुम थाना हाजत में आरोपी द्वारा आत्महत्या मामले में एसएसपी ने पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया.

Namkum police station lock up in Ranchi
नामकुम थाना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 5, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट - प्रशांत कुमार

रांची : राजधानी रांची के नामकुम थाना के हाजत में हत्या के आरोपी द्वारा आत्महत्या मामले में रांची के सीनियर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है. एसएसपी ने पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही थाने के चौकीदार और ड्राइवर पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

पांच सस्पेंड, थाना प्रभारी भी होंगे सस्पेंड

एक 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण और फिर उसकी हत्या के आरोपी के द्वारा रांची के नामकुम थाना के हाजत में आत्महत्या को लेकर एसएसपी रांची ने कड़ी कार्रवाई की है. रांची पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि रांची एसएसपी ने निगरानी एवं सुरक्षा के लिए पहरा ड्यूटी में तैनात पुलिस पदाधिकारी एएसआई प्रभुवन कुमार, हवलदार सुधीर शर्मा, हवलदार गयानंद, आरक्षी मुकेश ठाकुर और राहुल प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

वहीं मामले में चौकीदार रेहान अंसारी, महानंद टोप्पो को अनुशासनिक कार्रवाई के लिए रांची डीसी से अनुरोध किया गया है. साथ ही थाना प्रभारी मनोज कुमार नामकुम के निलंबन के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है.

क्या है पूरा मामला

जगय मुंडा को बच्चे की हत्या के आरोप में चार मार्च को गिरफ्तार किया गया था. पांच मार्च को उसे जेल भेजा जाना था. चार मार्च की रात उसे नामकुम थाने के हाजत में रखा गया. लेकिन बुधवार की देर रात जगय मुंडा ने थाने के हाजत में ही आत्महत्या कर ली.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 45 वर्षीय जगय मुंडा ने अपनी महिला मित्र के 12 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया था. अपहरण करने के बाद बच्चे को आरोपी ने रामगढ़ ले जाकर जान से मार डाला और उसके शव को दफना दिया. मामला जब थाने तक पहुंचा तब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई और उसे हाजत में रखा था.

यह भी पढ़ें:

हत्या के आरोपी ने थाने के हाजत में की आत्महत्या, जांच में जुटे अधिकारी

बीएसएफ जवान की हाजत में मौत का मामला, ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच

पीएलएफआई के कुख्यात सुल्तान गिरफ्तार, थाने की हाजत से हुआ था फरार

TAGGED:

SUICIDE IN RANCHI POLICE LOCKUP
NAMKUM POLICE SUSPEND
RANCHI SSP
नामकुम हाजत में आत्महत्या
SUICIDE IN POLICE LOCKUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.