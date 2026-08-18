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कोरबा में टीआई समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, आठ की बदली जिम्मेदारी, एसपी ने जारी किए आदेश

कोरबा : कोरबा में कटघोरा थाना टीआई एमबी पटेल समेत चार पुलिसकर्मियों को एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने सस्पेंड कर दिया है.साथ ही साथ चार थानों के थानेदार भी बदल दिए गए हैं. ऐसा माना जा रहा है सस्पेंशन की कार्रवाई कबाड़ से जुड़ी एक कार्रवाई को लेकर की गई है.जिसमें कबाड़ व्यवसायी के ट्रक को पकड़ने के बाद मामला थाने में दर्ज नहीं किया गया. ये जानकारी जब एसपी तक पहुंची तो उन्होंने इसकी जांच करवाई. जिसमें टीआई एमबी पटेल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई. इस वजह से एसपी ने टीआई समेत चार पुलिसकर्मियों को नाप दिया. सस्पेंशन में टीआई, एक एएसआई, एक हवलदार और एक सिपाही शामिल हैं.

जारी आदेश में तुरंत आमद के निर्देश

इसके अलावा एक अन्य ट्रांसफर आर्डर जारी किया गया है. जिसमें चार थानेदारों के प्रभार में बदलाव किया गया है.यानी चार थानों के टीआई बदले गए हैं. जबकि कुल आठ पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ है.17 अगस्त 2026 को जारी आदेश के मुताबिक 3 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक और 4 सहायक उप निरीक्षक समेत कुल 8 पुलिसकर्मियों की पदस्थापना बदली गई है. सभी अधिकारियों को तत्काल नई पदस्थापना वाले स्थान पर आमद देने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





कबाड़ व्यवसायी के ट्रक को पकड़ा और नहीं किया कोई केस

कटघोरा थाना में कबाड़ व्यवसायी विजय साहू के कबाड़ लोडेड ट्रक को कुछ दिन पहले पकड़ा गया था. कटघोरा थाना में तैनात पुलिसकर्मी एएसआई राम पांडेय, हवलदार सुरेश तंवर और सिपाही पुष्पेंद्र कुर्रे की इस कार्रवाई में अहम भूमिका रही. कबाड़ से लोडेड इस ट्रक को कटघोरा थाने में खड़ा करके रखा गया था. लेकिन इसकी जानकारी ना तो थाने के रिकॉर्ड में दर्ज की गई, ना ही कार्यवाही के लिए कोई एफआईआर दर्ज किया गया.चर्चा है कि इसके एवज में लेनदेन की बातें चल रही थी.



कबाड़ व्यवसायी ने अपने सामान को वापस प्राप्त करने के लिए कोर्ट में सुपुर्दनामा का आवेदन लगाया.तब यह बात सामने आई कि थाने में कोई कार्यवाही ही नहीं हुई है. बात एसपी तक पहुंच गई, जांच के आदेश दिए गए. इस जांच रिपोर्ट के आधार पर सोमवार के देर शाम एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने टीआई एमबी पटेल सहित सहायक उप निरीक्षक राम पांडेय, हवलदार सुरेश तंवर और सिपाही पुष्पेंद्र कुर्रे को सस्पेंड कर दिया.





चार थानेदारों को भी बदल गया