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कोरबा में टीआई समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, आठ की बदली जिम्मेदारी, एसपी ने जारी किए आदेश

कोरबा पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. 8 थानों में प्रभार बदले गए हैं,जबकि टीआई समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं.

policemen including TI suspended
कोरबा में टीआई समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 2:01 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 2:56 PM IST

4 Min Read
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कोरबा : कोरबा में कटघोरा थाना टीआई एमबी पटेल समेत चार पुलिसकर्मियों को एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने सस्पेंड कर दिया है.साथ ही साथ चार थानों के थानेदार भी बदल दिए गए हैं. ऐसा माना जा रहा है सस्पेंशन की कार्रवाई कबाड़ से जुड़ी एक कार्रवाई को लेकर की गई है.जिसमें कबाड़ व्यवसायी के ट्रक को पकड़ने के बाद मामला थाने में दर्ज नहीं किया गया. ये जानकारी जब एसपी तक पहुंची तो उन्होंने इसकी जांच करवाई. जिसमें टीआई एमबी पटेल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई. इस वजह से एसपी ने टीआई समेत चार पुलिसकर्मियों को नाप दिया. सस्पेंशन में टीआई, एक एएसआई, एक हवलदार और एक सिपाही शामिल हैं.

जारी आदेश में तुरंत आमद के निर्देश

इसके अलावा एक अन्य ट्रांसफर आर्डर जारी किया गया है. जिसमें चार थानेदारों के प्रभार में बदलाव किया गया है.यानी चार थानों के टीआई बदले गए हैं. जबकि कुल आठ पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ है.17 अगस्त 2026 को जारी आदेश के मुताबिक 3 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक और 4 सहायक उप निरीक्षक समेत कुल 8 पुलिसकर्मियों की पदस्थापना बदली गई है. सभी अधिकारियों को तत्काल नई पदस्थापना वाले स्थान पर आमद देने के निर्देश दिए गए हैं.

Administrative reshuffle in police
पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



कबाड़ व्यवसायी के ट्रक को पकड़ा और नहीं किया कोई केस
कटघोरा थाना में कबाड़ व्यवसायी विजय साहू के कबाड़ लोडेड ट्रक को कुछ दिन पहले पकड़ा गया था. कटघोरा थाना में तैनात पुलिसकर्मी एएसआई राम पांडेय, हवलदार सुरेश तंवर और सिपाही पुष्पेंद्र कुर्रे की इस कार्रवाई में अहम भूमिका रही. कबाड़ से लोडेड इस ट्रक को कटघोरा थाने में खड़ा करके रखा गया था. लेकिन इसकी जानकारी ना तो थाने के रिकॉर्ड में दर्ज की गई, ना ही कार्यवाही के लिए कोई एफआईआर दर्ज किया गया.चर्चा है कि इसके एवज में लेनदेन की बातें चल रही थी.

कबाड़ व्यवसायी ने अपने सामान को वापस प्राप्त करने के लिए कोर्ट में सुपुर्दनामा का आवेदन लगाया.तब यह बात सामने आई कि थाने में कोई कार्यवाही ही नहीं हुई है. बात एसपी तक पहुंच गई, जांच के आदेश दिए गए. इस जांच रिपोर्ट के आधार पर सोमवार के देर शाम एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने टीआई एमबी पटेल सहित सहायक उप निरीक्षक राम पांडेय, हवलदार सुरेश तंवर और सिपाही पुष्पेंद्र कुर्रे को सस्पेंड कर दिया.



चार थानेदारों को भी बदल गया

कटघोरा थाने में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के साथ ही एसपी ने जिले के चार थानों में विभागीय कसावट लाने के लिए चार थानेदारों को भी बदल दिया है. सब इंस्पेक्टर प्रेमचंद साहू को दीपका थाने से कटघोरा थाने भेजा गया है. जबकि टीआई धर्मनारायण तिवारी को लाइन से दीपका थानेदार का प्रभार सौंपा गया है. इसी तरह इंस्पेक्टर गणेशराम यादव को करतला थाने का प्रभारी बनाया गया है.जबकि इंस्पेक्टर लोकनायक यादव को लेमरु थाने का प्रभारी नियुक्त किया गया है.

उपनिरीक्षक प्रेमचंद साहू लंबे समय से दीपका थाने में जमे हुए थे. जिन्हें अंततः अब यहां से स्थानांतरित कर एमबी पटेल के सस्पेंशन के बाद कटघोरा थाने का प्रभार दिया गया है.

पुलिसिंग में लगातार लाई जा रही कसावट
उच्च अधिकारी लगातार पुलिसिंग में कसावट लाने और आम लोगों के बीच पुलिस की अच्छी छवि निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन जिले की पुलिसिंग में लगातार कुछ ऐसे विवाद पनप रहे हैं. जिससे खाकी दागदार हो रही है. पिछले कुछ समय में कोरबा जिले में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है. चोरी, डकैती, हत्या, चाकूबाजी और मारपीट की वारदातें नियमित अंतरालों पर हुई हैं. हालांकि सभी वारदातों के विरुद्ध पुलिस ने ठोस कार्रवाई भी की है.

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Last Updated : August 18, 2026 at 2:56 PM IST

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