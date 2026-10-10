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आगरा में पुलिसकर्मी के भाई ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर; आरोपी की तलाश में पुलिस

आगरा में पुलिसकर्मी के भाई ने युवक को मारी गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: सदर थाना क्षेत्र स्थित सेवला में शुक्रवार रात ऑटो में बैठे युवक को बाइक सवार ने गोली मार दी. गोली युवक के कंधे में लगी है. फायरिंग से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोग और राहगीर जमा हो गए. तत्काल परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है. यह मामला शुक्रवार रात का है. अर्जुन नगर निवासी उप्र राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष व सेवानिवृत प्रधानाचार्य गोविंद लवानिया हैं. गोविंद लवानिया ने पुलिस को बताया कि भतीजा बिट्टू लवानिया सेवला में रहता है. उसके पिता फौजी हैं.