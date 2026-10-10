आगरा में पुलिसकर्मी के भाई ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर; आरोपी की तलाश में पुलिस
गोली मारने वाले आरोपी का भाई पुलिस विभाग में गनर है. इसकी भी जांच कराई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:13 AM IST
आगरा: सदर थाना क्षेत्र स्थित सेवला में शुक्रवार रात ऑटो में बैठे युवक को बाइक सवार ने गोली मार दी. गोली युवक के कंधे में लगी है. फायरिंग से हड़कंप मच गया. स्थानीय लोग और राहगीर जमा हो गए. तत्काल परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है. यह मामला शुक्रवार रात का है. अर्जुन नगर निवासी उप्र राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष व सेवानिवृत प्रधानाचार्य गोविंद लवानिया हैं. गोविंद लवानिया ने पुलिस को बताया कि भतीजा बिट्टू लवानिया सेवला में रहता है. उसके पिता फौजी हैं.
बिट्टू लवानिया ढाबा चलाता है. शुक्रवार रात बिट्टू इटोरा निवासी रवि और दो अन्य के साथ सेवला में एक ऑटो में बैठा था. तभी मधु नगर निवासी जैकी बाइक से आया. उसने आते ही पिस्टल से गोली चला दी.
घटना के बाद आरोपी अपनी बाइक से भाग गया. मौके पर अफरातफरी मच गई. लोग जमा हो गए. सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी की तलाश की. मगर, वह हाथ नहीं आया.
डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि जैकी की तलाश की जा रही है. उसका भाई पुलिस विभाग में गनर है. इसकी भी जांच कराई जा रही है. आरोपी घर पर नहीं है. उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है. दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद है. यह भी पता किया जा रहा है.
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