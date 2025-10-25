ETV Bharat / state

कुएं में मिला पुलिसकर्मी का शव, एफएसएल टीम ने की जांच

पुलिसकर्मी के शव के कुएं में मिलने के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Policeman Body Found In Well
मृतक पुलिसकर्मी (ETV Bharat Deeg)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 25, 2025 at 5:08 PM IST

डीग: जिले के नगर कस्बे में डीग रोड स्थित भानपुर मोड़ के पास एक कुएं में पुलिसकर्मी का शव मिला है. स्थानीय ग्रामीणों ने शव नगर थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला.

नगर थानाधिकारी रामभरोसी मीणा ने बताया कि मृतक की पहचान 40 वर्षीय पुलिसकर्मी ताम्रध्वज मीणा के रूप में हुई है. वह कठूमर थाना क्षेत्र के गांव जादूवास के निवासी था. घटना की सूचना पर एसपी ओमप्रकाश मीणा, एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा और नगर पुलिस उपाधीक्षक मनोज गुप्ता भी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को मुर्दाघर में रखवा दिया है और भरतपुर से एफएसएल टीम को बुलाया गया है.

पढ़ें: करवाचौथ के दिन म​हिला का उजड़ा सुहाग, पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या

जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि पुलिसकर्मी के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया गया है. एफएसएल टीम मौके पर जांच कर रही है और पूरा मामला जांच के दायरे में है. बताया जा रहा है कि ताम्रध्वज मीणा गांव भानपुर मोड़ के पास अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे. सुबह ग्रामीणों द्वारा कुएं में शव देखे जाने के बाद ही इस घटना का पता चला. पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है. पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है कि पुलिसकर्मी किसी हादसे का शिकार हुआ है या उसके साथ कोई वारदात हुई है.

