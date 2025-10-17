ETV Bharat / state

पिता को समय पर नहीं मिला इलाज तो युवक ने पुलिसकर्मियों की कर दी पिटाई, अस्पताल में बवाल

रतलाम जिला अस्पताल में पुलिसकर्मियों की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिसकर्मियों के नशे में होने के आरोप

POLICEMANS BEATEN IN RATLAM
रतलाम जिला अस्पताल में पुलिसकर्मियों की पिटाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम : बुधवार को रतलाम जिला अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक युवक द्वारा दो पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक युवक अपने पिता को अस्पताल लेकर आया था, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी. लेकिन पिता को समय पर इलाज नहीं मिलने से युवक बौखला गया और पुलिकर्मियों से मारपीट कर दी. दोनों पुलिस कर्मियों पर भी नशे में होने के आरोप लगे हैं.

अस्पताल प्रबंधन से हुआ था विवाद

इस मामले को लेकर सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया, '' एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति दो पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है. बुधवार रात का यह घटनाक्रम है जिला अस्पताल का है. युवक ने पहले अस्पताल प्रबंधन से विवाद किया था और सूचना मिलने पर जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात आरक्षक विकास गरवाल व नगर सैनिक प्रमोद मौके पर पहुंचे थे. लेकिन आक्रोशित युवक ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर दी.''

RATLAM VIRAL VIDEO POLICE PITAAI
पुलिसकर्मियों के नशे में होने के आरोप (Etv Bharat)

पुलिसकर्मियों के नशे में होने के आरोप

आरोपी युवक गौरव और उसकी मां ने पुलिसकर्मियों पर शराब के नशे में होने और अभद्रता करने का आरोप लगाया है. हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पुलिस कर्मियों का मेडिकल टेस्ट करवाने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों ने दिए हैं. मेडिकल रिपोर्ट में दोनों पुलिसकर्मी शराब के नशे में नहीं पाए गए. इसके बाद पुलिसकर्मियों की शिकायत पर मारपीट करने वाले युवक के विरुद्ध स्टेशन रोड थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है.

पुलिस पर भी लगे हैं लाठी चलाने के आरोप

रतलाम में दो माह पूर्व ही एडिशनल एसपी राकेश खाखा पर भी नशे की हालत में लाठीचार्ज करने के गंभीर आरोप लगे थे. जिसकी शिकायत करणी सेना कार्यकर्ताओं ने डीआईजी और मुख्यमंत्री से की थी. वहीं, एक बार फिर रतलाम में पुलिसकर्मियों पर शराब पीकर ड्यूटी करने के आरोप लगे हैं जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें-

इस मामले में स्टेशन रोड थाना पुलिस ने पुलिस कर्मियों से मारपीट करने वाले आरोपी गौरव सोलंकी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, जिला अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी बुजुर्ग व्यक्ति के उपचार में कोई देरी नहीं किए जाने का स्पष्टीकरण जारी किया गया है.

TAGGED:

RATLAM VIRAL VIDEO POLICE PITAAI
ATTACK ON RATLAM POLICE CONSTABLE
MADHYA PRADESH NEWS
DISTRIC T HOSPITAL RATLAM
POLICEMANS BEATEN IN RATLAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार को झटका, प्रमोशन में आरक्षण के लिए नहीं दी अंतिम राहत

रतलाम में सजने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, प्रसाद के रूप में मिलता है चढ़ावे का पैसे

परीक्षा देने का नहीं था मन, फैला दी प्रिंसिपल के मौत की खबर, जानिए फिर क्या हुआ

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.