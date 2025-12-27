ETV Bharat / state

नैनीताल में कार से 3 लोगों को रौंदने वाला पुलिसकर्मी निलंबित, मुकदमा दर्ज

नैनीताल में अपनी कार से तीन लोगों को कुचलने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया.

THREE PEOPLE WERE RUN OVER BY CAR
नैनीताल में कार से 3 लोगों को रौंदने वाला पुलिसकर्मी निलंबित (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 27, 2025 at 4:41 PM IST

नैनीताल: तल्लीताल फांसी गधेरा क्षेत्र में वाहन से दुर्घटना कर तीन लोगों को घायल करने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कड़ा रुख अपनाया है. घटना में ड्राइवर पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है. आरोपी चालक पुलिस की पकड़ में है.

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार 25 दिसंबर को रिजर्व पुलिस लाइन नैनीताल में तैनात कॉन्स्टेबल राकेश बोरा द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाते हुए तल्लीताल क्षेत्र के फांसी गधेरा के पास तीन राहगीरों को टक्कर मार दी गई. इस घटना से पुलिस विभाग की छवि को ठेस पहुंची है.

मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी नैनीताल ने शुक्रवार को आरोपी पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. साथ ही थाना तल्लीताल में उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि पुलिस एक अनुशासित बल है और कर्तव्य में लापरवाही, नशे में वाहन चलाने या कानून के उल्लंघन की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी. दोषी चाहे किसी भी पद या रैंक पर हो, उसके खिलाफ कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. कानून सबके लिए समान है, चाहे वह कानून का रखवाला ही क्यों न हो.

गौर है कि तल्लीताल फांसी गदेरा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने तीन लोगों को रौंद दिया था. घटना गुरुवार सुबह उस दौरान घटी थी जब नगर निवासी बिहारी लाल, पप्पू और राजेश लाल पेंटिंग का काम करने राज भवन मार्ग स्थित आर्मी गेस्ट हाउस जा रहे थे. इस दौरान तेज रफ्तार कार ने तीनों को चपेट में ले लिया. टक्कर मारने के बाद भी वाहन चालक नहीं रुका और तीनों को कुचलते हुए आगे बढ़ गया था.

घटना को अंजाम देने के बाद वाहन चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गए थे. लोगों ने तीनों घायलों को बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया. जहां तीनों का उपचार जारी है. घटना में घायल एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

