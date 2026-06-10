महराजगंज में रील बनाने पर एक्शन; एक पुलिसकर्मी निलंबित, क्षेत्राधिकारी को सौंपी गई जांच
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:59 PM IST
महराजगंज : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट और रील्स डालने के मामले में महाराजगंज में एक पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन मानते हुए पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है. साथ ही पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी निचलौल को सौंपी गई है.
पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित एक वीडियो/पोस्ट का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की गई. जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि एक पुलिसकर्मी द्वारा सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए रील पोस्ट की गई थी.
मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस विभाग ने तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच के लिए क्षेत्राधिकारी निचलौल को जांच अधिकारी नामित किया गया है. जांच रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे विभागीय एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है. ड्यूटी के दौरान वर्दी, सरकारी संसाधनों अथवा विभागीय छवि को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की रील, वीडियो या सोशल मीडिया पोस्टिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है. सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में कड़ी विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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