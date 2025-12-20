22 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या, JE एग्जाम की कर रहा था तैयारी, पिता पुलिसकर्मी
युवक के कमरे की छानबीन में मौके से कोई भी नोट नहीं मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रबनी के सेवला कला में एक 22 साल युवक ने अपने घर के कमरे में आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही कोतवाली पटेल नगर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की. आसपास पूछताछ करने के बाद शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया. पुलिस को मौके पर किसी भी तरह का कोई नोट नहीं मिला है.
पुलिस ने बताया कि, 22 वर्षीय स्वप्ननील JE की तैयारी कर रहा था. युवक के पिता टिहरी में कांस्टेबल पद पर तैनात हैं. देहरादून के चंद्रबनी के सेवला कला में स्थित घर में युवक अपनी मां के साथ रहता था. उसका एक भाई टिहरी में अपने पिता के साथ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. आज सुबह जब युवक का कमरा नहीं खुला तो मां ने दरवाजा खोला, जिसके बाद मां ने कमरे में जो कुछ देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.
मां ने कमरे का दरवाजा खोलते ही देखा कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है. ये देख वो रोने चिल्लाने लगी. उन्होंने आस-पड़ोस के लोगों को बुलाया. जिसके बाद आनन फानन में पड़ोसियों ने पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलने के बाद कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने मौके पर पहुंची.
पुलिस ने युवक के कमरे की जांच पड़ताल की. आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए एंबुलेंस के जरिए मोर्चरी भिजवाया गया.
आईएसबीटी चौकी इंचार्ज आशीष कुमार ने बताया,
कमरे की जांच पड़ताल करने के बाद मौके पर किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. परिवार और आस-पड़ोस से पूछताछ करने के बाद जानकारी मिली है कि युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की है. पुलिस द्वारा हर पहलु पर जांच की जा रही है. घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
