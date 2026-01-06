ETV Bharat / state

बीच सड़क पर भिड़े दो पुलिसकर्मी! एक ने तानी दूसरे पर पिस्टल, फिर जानें क्या हुआ?

"दो पुलिसकर्मियों में हुई तनातनी का मामला ध्यान में आया है. दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है. पुलिस में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी." - संदीप धवल, एसपी बिलासपुर

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां ड्यूटी के दौरान दो पुलिसकर्मियों के बीच बहस हो गई. देखते ही देखते दोनों के बीच मामला बहस से हाथापाई तक पहुंच गया और फिर एक पुलिसकर्मी ने अपने ही साथी पुलिसकर्मी पर सरकारी पिस्टल तान दी. इस घटना ने पुलिस अनुशासन और कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बिलासपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार को ट्रैफिक पुलिस भगेड़ में तैनात एक पुलिसकर्मी रात के समय नियमित गश्त पर निकला हुआ था. गश्त के दौरान जब वो किरतपुर-नेरचौक फोरलेन के टनल नंबर-2 के पास पहुंचा, तो वहां पर पहले ही बिलासपुर पुलिस की एक विशेष टीम तैनात थी. इस दौरान उस पुलिसकर्मी और दूसरे विशेष टीम के पुलिसकर्मी के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई. देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि मामला धक्का-मुक्की और हाथापाई तक आ पहुंचा.

साथी जवानों ने बीच-बचाव कर करवाया मामला शांत

वहीं, दोनों ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि विशेष टीम के कर्मचारी ने सरकारी पिस्टल निकाल ली और दूसरे पुलिसकर्मी पर तान दी, जिससे उसकी बहस हो रही थी. जिसके बाद मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मी बीच-बचाव के लिए आए और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को शांत करवाया. घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने रात में ही अपने प्रभारी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूरे मामले की सूचना दी. वहीं, विशेष टीम के दूसरे कर्मचारी ने भी रात को इस सारे मामले की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दी. वहीं, दोनों पुलिसकर्मियों के बीच पहले से ही किसी तरह का कोई तनाव चल रहा था या फिर नहीं, इसकी भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है.