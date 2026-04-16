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VIDEO : हैवान बना सिपाही, गर्भवती के पेट पर मारी लात, पीड़िता ने SP से लगाई न्याय की गुहार

हैवान बना सिपाही, गर्भवती के पेट पर मारी लात ( Photo Credit; ETV Bharat )

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