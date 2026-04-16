VIDEO : हैवान बना सिपाही, गर्भवती के पेट पर मारी लात, पीड़िता ने SP से लगाई न्याय की गुहार
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिपाही सुजीत कुमार महिला को हाथ और पैर से पीट रहा है.
बलिया : बलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सिपाही, एक महिला को पीटता दिख रहा है. यह घटना 13 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसके बाद पीड़ित महिला ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है. फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
जानकारी के अनुसार यह वीडियो बांसडीह कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीते 13 अप्रैल को जमीन विवाद की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी. पीड़िता का कहना है कि विवादित जमीन पर उसके विपक्षी झोपड़ी बना रहे थे, जिसकी सूचना उसने डायल 112 को दी. थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिसकर्मी मेरे चाचा को ही पकड़कर ले जाने लगे. जब मैंने कहा कि उनको मत ले जाइए, वो बेकसूर हैं, इस पर सिपाही सुजीत कुमार आग बबूला हो गया और उस पर हमला कर दिया.
वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि सिपाही सुजीत कुमार महिला को हाथ और पैर से पीट रहा है. महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने चाचा को ले जाने का विरोध कर रही थी और पुलिस से पूछ रही थी कि उन्हें क्यों ले जाया जा रहा है.
पीड़िता ने यह भी बताया कि वह गर्भवती है. घटना के बाद उसने थाने जाकर कोतवाल साहब से अपना मेडिकल परीक्षण कराने हेतु प्रार्थना किया, ताकि पता चल सके कि जच्चा-बच्चा सकुशल हैं या नहीं. हालांकि वहां भी पीड़िता को निराशा हाथ लगी. महिला को आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए भगा दिया गया. उसके बाद परेशान पीड़िता न्याय की गुहार लगाने एमपी कार्यालय पहुंची. फिलहाल पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बांसडीह क्षेत्राधिकार जयशंकर मिश्र को मामले की जांच सौंपी है. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी.
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