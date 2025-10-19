ETV Bharat / state

देहरादून में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा, गंभीर घायल

घायल पुलिसकर्मियों का हॉस्पिटल में चल रहा इलाज ( Photo-ETV Bharat )