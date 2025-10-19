ETV Bharat / state

देहरादून में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंदा, गंभीर घायल

देहरादून में वाहन की टक्कर से घायल पुलिसकर्मियों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

Dehradun policeman injured
घायल पुलिसकर्मियों का हॉस्पिटल में चल रहा इलाज (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 19, 2025 at 1:39 PM IST

देहरादून: थाना डालनवाला के अंतर्गत आराघर टी जंक्शन पर आज सुबह तड़के चेकिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को एक वाहन चालक ने टक्कर मार दी. आनन-फानन में घटना में बुरी तरह से घायल हुए तीनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की खबर मिलते ही एसएसपी अजय सिंह भी तत्काल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को कर्मियों के बेहतर इलाज के लिए कहा. वहीं पुलिसकर्मियों को टक्कर मारकर भागने वाले आरोपी को थाना डालनवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही आरोपी युवक की महिंद्रा थार वाहन को भी कब्जे में लेकर सीज किया गया हैं, जिसके द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर टक्कर मारी गई.

वाहन की टक्कर से पुलिसकर्मी गंभीर घायल: राजधानी देहरादून में एक तेज रफ्तार वाहन चालक ने तीन पुलिस कर्मियों को रौंद दिया. घटना में तीनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. बता दें कि सुबह करीब 3:45 पर आराघर टी जंक्शन पर चेकिंग ड्यूटी में नियुक्त पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल सुगन पाल, कांस्टेबल सचिन ओर कांस्टेबल कमला प्रसाद ने आराघर टी जंक्शन में चेकिंग के दौरान एक वाहन को रोकने का इशारा किया. लेकिन तेज रफ्तार चालक ने तीनों पुलिसकर्मी को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में किया गया भर्ती: जिनको तत्काल प्राथमिक इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर करते हुए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर तीनों पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है. पुलिसकर्मियों को टक्कर मारकर भागने वाले आरोपी वाहन चालक को थाना डालनवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना की सूचना पर एसएसपी अजय सिंह ने अस्पताल पहुंचकर पुलिसकर्मियों का हाल जाना और सभी पुलिसकर्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों से वार्ता की गई.

वाहन चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार: इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कैंट और डालनवाला को पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए हर संभव सहायता के निर्देश दिए गए. एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि घटना के सम्बंध में संबंधित वाहन चालक के खिलाफ धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर घटना में प्रयोग थार वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी मोहम्मद उमर उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया गया. पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है.

