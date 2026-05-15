ETV Bharat / state

मुंडावर थाने में तैनात पुलिसकर्मी को लगी गोली, थाने में मचा हड़कंप

गोली लगने के बाद पुलिसकर्मी काफी देर तक दर्द से करहाता रहा. उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया.

Injured police officer in the hospital
अस्पताल में घायल पुलिसकर्मी (ETV Bharat Kairthal)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खैरथल: जिले के मुंडावर थाने में तैनात पुलिसकर्मी हरपाल को शुक्रवार को गोली लगने की घटना सामने आई. घटना के बाद पूरे थाना परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घायल पुलिसकर्मी को तत्काल उपचार के लिए बहरोड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई.

किशनगढ़बास डीएसपी लाल सिंह ने बताया कि मुंडावर थाने में तैनात पुलिसकर्मी हरपाल हथियार की सफाई कर रहे था. इसी दौरान अचानक गोली चल गई और वह घायल हो गया. गोली लगने की आवाज सुनते ही थाना परिसर में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और तुरंत घायल को संभालकर अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद हरपाल काफी देर तक दर्द से करहाता रहा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बिना देर किए उन्हें निजी अस्पताल भिजवाया.

पढ़ें: बदमाश सद्दाम ने कांस्टेबल पर चलाई गोली, बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई जान, मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

पुलिस फिलहाल इसे हादसा मानकर जांच कर रही है. हथियार की तकनीकी जांच भी कराई जा सकती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गोली गलती से चली या फिर हथियार में कोई तकनीकी खराबी थी. घटना के समय थाना परिसर में अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे. गोली चलने की आवाज सुनते ही कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. बाद में पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों की टीम हरपाल के उपचार में जुटी है. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, हालांकि डॉक्टरों की निगरानी लगातार जारी है.

TAGGED:

POLICEMAN INJURED BY FIRING
FIRING DURING CLEANING OF WEAPON
POLICEMAN ADMITTED IN HOSPITAL
POLICEMAN INJURED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.