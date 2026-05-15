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मुंडावर थाने में तैनात पुलिसकर्मी को लगी गोली, थाने में मचा हड़कंप

खैरथल: जिले के मुंडावर थाने में तैनात पुलिसकर्मी हरपाल को शुक्रवार को गोली लगने की घटना सामने आई. घटना के बाद पूरे थाना परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घायल पुलिसकर्मी को तत्काल उपचार के लिए बहरोड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी जुटाई.

किशनगढ़बास डीएसपी लाल सिंह ने बताया कि मुंडावर थाने में तैनात पुलिसकर्मी हरपाल हथियार की सफाई कर रहे था. इसी दौरान अचानक गोली चल गई और वह घायल हो गया. गोली लगने की आवाज सुनते ही थाना परिसर में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और तुरंत घायल को संभालकर अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद हरपाल काफी देर तक दर्द से करहाता रहा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बिना देर किए उन्हें निजी अस्पताल भिजवाया.