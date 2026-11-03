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रंगरेलिया मनाते रंगे हाथ पकड़ाया ASI, खुद को घिरा देख खिड़की से बरसाईं गोलियां, एक की मौत, 3 घायल

मधुबनी में पुलिस कर्मी की अंधाधुंध फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत ( ETV Bharat )

मधुबनी: बिहार के मधुबनी में खाकी को शर्मसार करने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. देर रात गलत नीयत से एक घर में घुसे एएसआई ने पकड़े जाने के डर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस अपराध की बड़ी वारदात में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल व्याप्त हो गया है.

मधुबनी एएसआई फायरिंग में एक की मौत

इस फायरिंग की घटना में जान गंवाने वाले मृतक की पहचान अशोक यादव (45) के रूप में की गई है. बताया जा रहा है कि अशोक यादव को सीने और जांघ में गोली लगी थी, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई. इसके अलावा एक महिला फूलो देवी (40) को पेट में गोली लगी है, जिनकी हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है. वहीं विजेंद्र यादव (45) के गले में और धनिक लाल यादव को पैर में गोली लगी है, जिनका इलाज चल रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव पहुंचे मधुबनी एसपी. (ETV Bharat) एसपी ने दी पूरे मामले की जानकारी घटना की सूचना पर गांव पहुंचे एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि रात एक बजे सूचना मिली कि बाबूबरही थानाक्षेत्र के बलिराजगढ़ में दुखद घटना हुई है. आरोपी एएसआई पुलिस पिकेत में तैनात था और उसका उस गांव की एक महिला से अवैध संबंध था. इसी वजह से वह बार-बार गांव में जाता था. सोमवार की रात जब वह वहां गया, तो स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और घर के अंदर बंद कर दिया. डायल 112 की टीम पहुंची मौके पर एसपी के मुताबिक जब आरोपी ने देखा कि लोगों ने उसे घेर लिया है, तो उसने कमरे के अंदर से तीन से चार राउंड फायरिंग कर दी. जैसे ही डायल 112 को इस बड़ी घटना की जानकारी मिली, पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. इस गोलीबारी में कुल चार लोगों को गोली लगी थी, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अशोक यादव को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन घायलों का इलाज जारी है. मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार (ETV Bharat) एसपी ने खुद संभाली कमान