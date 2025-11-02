ETV Bharat / state

आगरा में साइबर ठगी; पुलिसकर्मी और बुुजुर्ग महिला को 9 लाख रुपये की लगाई चपत

आगरा: साइबर अपराधियों ने आगरा में पुलिसकर्मी और बुजुर्ग महिला से 9 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी कर ली. साइबर क्रिमिनल्स ने पुलिसकर्मी का मोबाइल फोन हैक कर बैंक खाता से 199970 रुपये उड़ा लिए हैं. ऐसे ही वृद्ध महिला के बैंक खाते से 724000 रुपये का फ्रॉड किया है. दोनों ही मामले में साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि, साइबर क्रिमिनल्स हर दिन नए नए तरीके से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं. साइबर क्रिमिनल के जाल में आजमन से लेकर पुलिसकर्मी भी फंस रहे हैं. ताजा मामला अछनेरा थाना में तैनात मुख्य आरक्षी अजय प्रताप सिंह के साथ साइबर ठगी का है. मुख्य आरक्षी अजय प्रताप सिंह ने साइबर क्राइम थाना पुलिस को बताया कि उनका बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में खाता है. 13 अक्टूबर की सुबह करीब 8:40 बजे मोबाइल पर से 49990 रुपये ट्रांसफर होने का मैसेज आया. इस पर तत्काल बैलेंस चेक किया तो खाते में 122204 रुपये बचे थे. जबकि एक दिन पहले ही बैंक खाते में 322175 रुपये थे. साइबर क्रिमिनल ने 199970 रुपये धोखाधड़ी करके निकाले लिए थे.

पीड़ित अजय प्रताप सिंह ने बताया कि यह देखकर उनके होश उड़ गए. घटना के बाद बैंक खाता सीज कराया. जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद साइबर सेल पुलिस लाइन में भी लिखित सूचना दी. बीते 28 अक्टूबर को साइबर सेल में पता किया तो पता चला कि जिन बैंक खातों में रकम गई थी, उनमें अब कोई रकम नहीं बची है. साइबर क्रिमिनल ने मोबाइल फोन हैक करके रुपये निकाले हैं. साइबर क्राइम थाना ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.