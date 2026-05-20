बिहार में जाम छलका रहे थे पुलिसवाले, SSP ने किया लााइन हाजिर
मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मी का शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ. पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं. जवान को लाइन हाजिर किया गया है.
Published : May 20, 2026 at 1:43 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है. इसके बाद भी लोग जाम छलकाते नजर आ जाते हैं. इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है. उसे लााइन हाजिर किया गया है. हर तरफ यह चर्चा का विषय बन गया है.
मुजफ्फरपुर में शराब पीते पुलिस वाले का वीडियो : दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी के शराब सेवन करने का दावा किया जा रहा है. वीडियो के सामने आते ही पुलिस प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वीडियो की सत्यता व आरोपों की पुष्टि की प्रक्रिया जारी है.
क्या है पूरा मामला? : जानकारी के अनुसार, मामला कटरा थाना क्षेत्र के बकूची चौक के समीप का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी की पहचान डायल-112 (ERSS) टीम में तैनात पीटीसी शौकत अली/शौकत खान के रूप में की जा रही है. वीडियो में उनके शराब सेवन करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी.
SSP के आदेश पर एक्शन : मामले को गंभीरता से लेते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर तत्काल जांच के आदेश दिए गए हैं. प्रारंभिक विभागीय कार्रवाई के तहत संबंधित पुलिसकर्मी को कटरा थाना की प्रतिनियुक्ति से हटाकर आरक्षी केंद्र, मुजफ्फरपुर वापस भेज दिया गया है.
''कटरा थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें डायल-112 में तैनात पुलिसकर्मी शौकत अली के शराब सेवन की बात कही जा रही है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही संबंधित जवान को लाइन हाजिर करते हुए आरक्षी केंद्र भेजा गया है. जांच में आरोप की पुष्टि होने पर नियमानुसार विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''- अल्य वस्त, डीएसपी पूर्वी, मुजफ्फरपुर
लोगों के बीच चर्चा का विषय : इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और लोग शराबबंदी कानून के पालन को लेकर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि अंतिम कार्रवाई जांच रिपोर्ट और तकनीकी/मेडिकल पुष्टि के आधार पर की जाएगी.
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