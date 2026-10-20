सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत, महकमे में शोक की लहर
हरिद्वार जिले के झबरेड़ा में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को मारी टक्कर, जवान की चली गई जान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 3:10 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में कोतवाली झबरेड़ा में तैनात पुलिसकर्मी प्रमोद कुमार उर्फ दद्दा की मौत हो गई. हादसे के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. प्रमोद कुमार की मौत की खबर से उनके सहकर्मियों, परिचितों और क्षेत्र के लोगों में दुख का माहौल है. बताया जा रहा है कि हादसा झबरेड़ा-इकबालपुर मार्ग पर माजरा गांव के पास हुआ है. जहां किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी.
झबरेड़ा-इकबालपुर मार्ग पर वाहन ने बाइक को मारी टक्कर: पुलिस के मुताबिक, बीती 19 अक्टूबर सोमवार की देर शाम प्रमोद कुमार पुत्र भागु प्रसाद अपनी बाइक से कोतवाली झबरेड़ा से रुड़की की ओर जा रहे थे. जैसे ही वो झबरेड़ा-इकबालपुर मार्ग पर स्थित माजरा गांव के पास पहुंचे, वैसे ही किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो हादसे में बुरी तरह घायल हो गए. वहीं, सड़क हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
मौके पर ही चली गई जान: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुर्घटना में प्रमोद कुमार को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मौके पर मौजूद राहगीरों ने पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ पड़ी. वहीं, अन्य पुलिसकर्मी अपने सहयोगी की मौत से दुखी हैं. इसके साथ ही प्रमोद कुमार उर्फ दद्दा को जानने वाले लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं.
अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस: उधर, दूसरी ओर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है. बताया जा रहा है कि प्रमोद कुमार पुत्र भागु प्रसाद (उम्र 48 वर्ष) निवासी ग्राम छितावना जिला गोरखपुर कोतवाली झबरेड़ा में वाहन चालक के पद पर तैनात थे. पुलिस विभाग में उनकी तैनाती के चलते उनके कई सहकर्मियों से अच्छे संबंध थे.
अचानक हुए इस हादसे ने सभी को दुखी कर दिया है. वहीं, अब हादसे की जांच की जा रही है. प्रमोद कुमार की बाइक को टक्कर मारने वाला वाहन कौन सा था और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई? अज्ञात वाहन और उसके चालक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है. ताकि, हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान हो सके.
"टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा गया है. हादसे की सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है."- अभय सिंह, एसपी देहात
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