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सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की दर्दनाक मौत, महकमे में शोक की लहर

पुलिसकर्मी की मौत ( फोटो सोर्स- Family Members )

रुड़की: हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में कोतवाली झबरेड़ा में तैनात पुलिसकर्मी प्रमोद कुमार उर्फ दद्दा की मौत हो गई. हादसे के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई. प्रमोद कुमार की मौत की खबर से उनके सहकर्मियों, परिचितों और क्षेत्र के लोगों में दुख का माहौल है. बताया जा रहा है कि हादसा झबरेड़ा-इकबालपुर मार्ग पर माजरा गांव के पास हुआ है. जहां किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी.

झबरेड़ा-इकबालपुर मार्ग पर वाहन ने बाइक को मारी टक्कर: पुलिस के मुताबिक, बीती 19 अक्टूबर सोमवार की देर शाम प्रमोद कुमार पुत्र भागु प्रसाद अपनी बाइक से कोतवाली झबरेड़ा से रुड़की की ओर जा रहे थे. जैसे ही वो झबरेड़ा-इकबालपुर मार्ग पर स्थित माजरा गांव के पास पहुंचे, वैसे ही किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो हादसे में बुरी तरह घायल हो गए. वहीं, सड़क हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.