बरेली में सिपाही के बहनोई की गोली मारकर हत्या; हत्यारों का सुराग ढूंढ रही पुलिस

परिजनों के मुताबिक रात करीब एक बजे घर के बाहर आहट सुनाई दी. कुत्ते के भौंकने पर जोगेंद्र और उनकी पत्नी की नींद खुल गई.

जोगेन्द्र की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज: वह पिछले कुछ समय से वहीं रह रहे थे. और शहर में रहकर सब्जी का कारोबार कर रहे थे . बताया यह भी जा रहा है कि जोगेन्द्र का साला धर्मेंद्र सिपाही है. उसका भी पड़ोस में मकान बन रहा है.

बरेली: बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करगैना में शुक्रवार देर रात बदमाशों ने यूपी पुलिस के सिपाही के बहनोई की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. आंवला क्षेत्र के तिगरा खानपुर निवासी जोगेंद्र (40) करगैना में रेलवे लाइन के पास अपना मकान बनवा रहे थे.

हमलावर घर में रखा बैग लेकर फरार हुए: दोनों छत की ओर देखने गए, तभी बदमाशों से सामना हो गया. जोगेंद्र ने विरोध किया, तो बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद हमलावर घर में रखा एक बैग लेकर फरार हो गए. शुरुआती जांच में लूट के प्रयास के दौरान वारदात की आशंका जताई जा रही है.

बरेली मे 40 वर्षीय जोगेन्द्र की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)

मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस: सूचना पर एसपी सिटी, सीओ और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि 21 फरवरी को सुभाष नगर थाना क्षेत्र के प्रगति नगर से थाने पर जोगेन्द्र नाम के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या किये जाने की सूचना मिली थी. मौका-ए-वारदात का निरीक्षण किया गया था.

मौका-ए-वारदात पर तफ्तीश करती पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)

इस प्रकरण में जोगेन्द्र की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जल्द घटना का खुलासा किया जायेगा.

