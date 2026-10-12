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लखनऊ में शिवा शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस, दिल्ली तक पहुंची तलाश, पुराने विवाद भी जांच के दायरे में

पुलिस शिवा शर्मा की मौत की जांच में जुटी है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : शिवा शर्मा की मौत का मामला कई सवाल छोड़ गया है. एक तरफ परिवार इसे हत्या बता रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस घटना से पहले और बाद की हर गतिविधि को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. मामले में नामजद श्रद्धा दुबे की लोकेशन दिल्ली में मिलने के बाद पुलिस टीम उसकी तलाश में रवाना हो गई है. वहीं, उसके करीबियों और घटनाक्रम से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है.

शिवा की मां रंजना शर्मा की शिकायत पर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर आदिल समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. मां का आरोप है कि उनके बेटे को अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से धक्का दिया गया था. पुलिस फिलहाल इस आरोप समेत मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि शिवा की मौत के पीछे वास्तव में क्या हुआ था.

दिल्ली में श्रद्धा की तलाश, चार लोगों से पूछताछ : शिवा की मौत की जांच में पुलिस अलग-अलग लोगों से जानकारी जुटा रही है. श्रद्धा दुबे की लोकेशन दिल्ली में मिलने के बाद उसकी तलाश के लिए टीम भेजी गई है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना के बाद वह कहां गई और किन लोगों के संपर्क में रही. हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया, मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है और जांच गंभीरता से आगे बढ़ाई जा रही है. अब तक चार लोगों से पूछताछ की गई है. पुलिस अपार्टमेंट में हुई घटना से जुड़े घटनाक्रम को समझने के साथ ही उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान कर रही है. नौ अक्टूबर की घटना के बाद उठे कई सवाल : नौ अक्टूबर को हजरतगंज इलाके में बालू अड्डे के पास स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से शिवा शर्मा नीचे गिर गया था. गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. बताया गया है कि शिवा पिछले करीब चार महीने से श्रद्धा दुबे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. घटना के समय उसके शरीर पर केवल अंडरवियर था और चेहरे पर लिपस्टिक लगी होने की बात सामने आई है. श्रद्धा पर धक्का देने का आरोप : इन परिस्थितियों को लेकर परिवार ने संदेह जताया है. शिवा की मां का कहना है कि यह सामान्य हादसा नहीं, बल्कि हत्या का मामला है. उन्होंने श्रद्धा पर अपने बेटे को अपार्टमेंट से धक्का देने का आरोप लगाया है. हालांकि, इस आरोप की पुष्टि होना अभी बाकी है. पुलिस को यह पता लगाना है कि शिवा के गिरने से ठीक पहले वहां क्या हुआ था और उस समय कौन-कौन मौजूद था. शरीर पर निशान को लेकर भी परिवार ने उठाए सवाल : शिवा की मां रंजना शर्मा ने शिकायत में अपने बेटे के शरीर पर कई जगह सिगरेट से जलाने के निशान होने का आरोप लगाया है. परिवार के मुताबिक, शिवा की श्रद्धा से मुलाकात एक क्लब में हुई थी. बाद में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और वे साथ रहने लगे.

रंजना शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि श्रद्धा नेताओं, बड़े अधिकारियों और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से संपर्क होने की बात कहकर शिवा पर दबाव बनाती थी. पुलिस इन आरोपों और दोनों के बीच संबंधों की प्रकृति को लेकर जानकारी जुटा रही है.