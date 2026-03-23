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धनबाद में मुनाफाखोरी पर सख्ती: कालाबाजारी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

धनबाद में मुनाफाखोरी पर पुलिस ने सख्ती बरती है.

Police will take strict action against black marketers in Dhanbad
धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 23, 2026 at 9:01 PM IST

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धनबादः मिडिल ईस्ट युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच बाजार में संभावित अस्थिरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ अन्य जरूरी वस्तुओं की मुनाफाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. एसएसपी प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया है कि संकट की इस घड़ी में आम जनता के हितों से खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

एसएसपी ने कहा कि अगर कोई दुकानदार या व्यापारी आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्य सामग्री, दवाइयां, तेल, गैस और दैनिक उपयोग की चीजों को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जमाखोरी और कालाबाजारी को गंभीर अपराध बताते हुए इसे समाज के प्रति गैर-जिम्मेदाराना और अमानवीय व्यवहार करार दिया.

जानकारी देते एसएसपी (ETV Bharat)

पुलिस और प्रशासन की टीम बाजार पर लगातार नजर बनाए हुए है. गुप्त रूप से भी सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं ताकि ऐसे तत्वों की पहचान कर समय रहते कार्रवाई की जा सके. साथ ही, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

व्यापारियों से अपील करते हुए एसएसपी ने कहा कि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं और ईमानदारी से व्यापार करें. अनावश्यक भंडारण और अधिक कीमत वसूलने से बचें, क्योंकि इससे बाजार में असंतोष और अव्यवस्था फैलती है. वहीं, आम नागरिकों से भी संयम बरतने की अपील की गई है. प्रशासन ने कहा कि घबराहट में जरूरत से ज्यादा खरीदारी न करें, क्योंकि इससे कृत्रिम कमी पैदा होती है और कीमतों में वृद्धि होती है, जिसका सबसे अधिक असर कमजोर वर्ग पर पड़ता है. एसएसपी ने लोगों से आग्रह किया कि कहीं भी मुनाफाखोरी या जमाखोरी की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें, ताकि दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके.

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