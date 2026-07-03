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वेस्ट यूपी के बड़े डॉन कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह को अब हथकड़ी नहीं पहना पाएगी पुलिस

गैंगस्टर उधम सिंह को बड़ी राहत. ( ETV Bharat )

मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी और अस्थायी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमानत हासिल करने और फरार होने के मामले में उधम सिंह की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही, अदालत ने इस बेहद गंभीर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ा रुख अपनाते हुए दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब (हलफनामा) दाखिल करने का निर्देश दिया है. ​मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा करनावल का रहने वाला उधम सिंह उत्तर प्रदेश का चिह्नित अपराध माफिया है, जिस पर हत्या, रंगदारी और जानलेवा हमले जैसे 70 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. वह पिछले करीब 4 साल 8 महीने से उन्नाव जेल में बंद था और 26 मार्च 2026 को ही जमानत पर बाहर आया था. ​जमानत मिलने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया. पुलिस जांच में पता चला कि जसड़ (सरूरपुर) के रहने वाले अनवर नाम के एक सीधे-साधे युवक को लोन दिलाने का झांसा दिया गया था. आरोपियों (शेखर फोगाट और बाबू पंडित) ने अनवर से लोन प्रक्रिया के नाम पर उसके जरूरी पहचान पत्र (जैसे आधार और पैन कार्ड) ले लिए और सरधना कचहरी ले जाकर धोखे से जमानत के कागजातों पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए. ​अनवर को भनक तक नहीं थी कि उसके दस्तावेजों का इस्तेमाल वेस्ट यूपी के एक बड़े डॉन की जेल से रिहाई कराने के लिए किया जा रहा है, जब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, तो पीड़ित की शिकायत पर सरूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.