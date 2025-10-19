ETV Bharat / state

दीपोत्सव पर 'खाकी' मुस्तैद, जयपुर में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी, ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली

पुलिस लाइन और आरएसी का अतिरिक्त जाप्ता: एडिशनल कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि जयपुर के चारों जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पुलिस लाइन, आरएसी का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में नियमित जांच की जा रही है. रात में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने को नाकाबंदी की जा रही है. खरीदारी और रोशनी देखने आने वाले लोगों की सुरक्षा में जाप्ता तैनात किया गया है. सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि जेबतराशी और स्नैचिंग की वारदातों पर लगाम लगाई जा सके.

जयपुर: राजधानी में पांच दिवसीय दीपोत्सव का शनिवार को धनतेरस के साथ आगाज हो जाएगा. इसे लेकर आमजन में उत्साह है और बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. दीपावली और गोवर्धन पूजा के मौके पर परकोटे में सजावट देखने बड़ी संख्या में लोग आएंगे. इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक वारदातों पर लगाम के लिए खाकी मुस्तैद है. भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया है. ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से अभय कमांड कंट्रोल रूम के जरिए भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में निगरानी रखी जाएगी. रात में नाकाबंदी की जा रही है. होटलों-धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में भी सर्च किया जा रहा है. साथ ही परकोटे की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया है. ई-रिक्शा और मिनी व सिटी बसों का परकोटे में प्रवेश निषेध रहेगा. वाहनों के परकोटे में प्रवेश और निकासी को लेकर भी खास इंतजाम किए हैं.

अधिकारी कर रहे अभय कमांड से मॉनिटरिंग: डॉ. सिंह ने बताया कि सभी जिलों में डीएसटी और कमिश्नरेट की सीएसटी भी काम कर रही है. सीसीटीवी कैमरों के जरिए अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से सतत निगरानी रखी जा रही है. शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक भीड़भाड़ वाले इलाकों में रेंडमली ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है. इनके आधार पर उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी संबंधित थानाधिकारियों को निर्देश देंगे.

दीपोत्सव पर ऐसे रहेगा ट्रैफिक रूट (ETV Bharat Jaipur)

सोशल मीडिया पर भी रख रहे नजर: उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में माणक चौक, कोतवाली, झोटवाड़ा, वैशाली नगर, मालवीय नगर, शिप्रा पथ और मानसरोवर के एसीपी को अतिरिक्त जाप्ता मुहैया करा रहे हैं. इसके साथ ही सभी डीसीपी के नेतृत्व में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है. असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई भी लगातार जारी है.

ई-रिक्शा और बसों पर लगाम: एडिशनल कमिश्नर (यातायात एवं प्रशासन) योगेश दाधीच ने बताया कि 21 अक्टूबर तक सुबह 11 से रात 12 बजे तक किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार, गणगौरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, हवामहल बाजार, नेहरू बाजार और बापू बाजार में ई रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित रहेगा. संजय सर्किल, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाटगेट, गलता गेट, धोबी घाट और रामगढ़ मोड़ से मिनी बसों और सिटी बसों का परकोटे में प्रवेश निषेध रहेगा.

100 ई-रिक्शा का नि: शुल्क संचालन: मालवाहक वाहनों जैसे साइकिल ट्रॉली, ठेले, बैलगाड़ी आदि का परकोटा, संसारचंद्र रोड, एमआई रोड, अशोक मार्ग, यादगार तिराहा से रामबाग चौराहा, एमडी रोड पर प्रवेश निषेध रहेगा. जेडीए की भूमिगत पार्किंग में वाहन पार्क होंगे. मुख्य मार्गों पर वाहनों की पार्किंग निषेध रहेगी. रोशनी देखने आने वाले लोग अजमेरी गेट और सांगानेरी गेट से परकोटे में प्रवेश करेंगे और न्यू गेट से बाहर निकल सकेंगे. आमजन के लिए व्यापार मंडलों के सहयोग से 100 ई-रिक्शा का नि:शुल्क संचालन किया जाएगा.