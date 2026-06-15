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साइबर अपराध को लेकर बनाई जाएगी स्पेशल टीम, पलामू में 124 जबकि गढ़वा में 126 मामलों में आरोपियों का नहीं हुआ है सत्यापन

पलामूः साइबर अपराध से जुड़े हुए मुकदमों को लेकर पुलिस बेहद गंभीर हो गई है. पलामू गढ़वा और लातेहार जिले में साइबर अपराध के मुकदमों को लेकर स्पेशल टीम बनाई जाएगी. यह टीम मुकदमों के अनुसंधान के साथ-साथ कार्रवाई में पुलिस अधिकारियों की मदद करेगी. पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में साइबर क्राइम से जुड़े हुए मुकदमों को लेकर पहले समीक्षा हुई थी.

अपराध से जुड़े हुए मोमलों की समीक्षा होगी

इस समीक्षा में पाया गया कि पलामू में 124, गढ़वा में 126 जबकि लातेहार में 24 मुकदमों से जुड़े हुए आरोपियों के नाम एवं उनके पते का सत्यापन नहीं हुआ है, जिस कारण मुकदमों का अनुसंधान आगे नही बढ़ पा रहा है. इसी को ध्यान में रख कर पुलिस संवेदनशील हो गई है. अपराध से जुड़े हुए एक-एक मुकदमों की समीक्षा की जा रही है और उनमें हुई कार्रवाई को देखा जा रहा है.

जानकारी देते पलामू डीआईजी (Etv Bharat)

स्पेशल टीम का गठन

पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि साइबर क्राइम में शामिल अपराधी जिन प्रकार सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वे दूसरे जिले एवं बाहर के राज्यों से संबंधित होते हैं. कई बार देखा जाता है कि अपराध से जुड़े हुए मामलों में नाम पतों का सत्यापन नहीं हुआ है, इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर स्पेशल टीम का गठन किया जा रहा है.