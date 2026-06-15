साइबर अपराध को लेकर बनाई जाएगी स्पेशल टीम, पलामू में 124 जबकि गढ़वा में 126 मामलों में आरोपियों का नहीं हुआ है सत्यापन

साइबर अपराध को लेकर बनाई जाएगी स्पेशल टीम, पलामू में 124 जबकि गढ़वा में 126 मामलों में आरोपियों का नहीं हुआ है सत्यापन
पलामू में साइबर अपराध से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है. इसके लिए स्पेशल टीम बनाई जा रही है.
Published : June 15, 2026 at 5:44 PM IST
पलामूः साइबर अपराध से जुड़े हुए मुकदमों को लेकर पुलिस बेहद गंभीर हो गई है. पलामू गढ़वा और लातेहार जिले में साइबर अपराध के मुकदमों को लेकर स्पेशल टीम बनाई जाएगी. यह टीम मुकदमों के अनुसंधान के साथ-साथ कार्रवाई में पुलिस अधिकारियों की मदद करेगी. पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में साइबर क्राइम से जुड़े हुए मुकदमों को लेकर पहले समीक्षा हुई थी.
अपराध से जुड़े हुए मोमलों की समीक्षा होगी
इस समीक्षा में पाया गया कि पलामू में 124, गढ़वा में 126 जबकि लातेहार में 24 मुकदमों से जुड़े हुए आरोपियों के नाम एवं उनके पते का सत्यापन नहीं हुआ है, जिस कारण मुकदमों का अनुसंधान आगे नही बढ़ पा रहा है. इसी को ध्यान में रख कर पुलिस संवेदनशील हो गई है. अपराध से जुड़े हुए एक-एक मुकदमों की समीक्षा की जा रही है और उनमें हुई कार्रवाई को देखा जा रहा है.
स्पेशल टीम का गठन
पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने बताया कि साइबर क्राइम में शामिल अपराधी जिन प्रकार सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वे दूसरे जिले एवं बाहर के राज्यों से संबंधित होते हैं. कई बार देखा जाता है कि अपराध से जुड़े हुए मामलों में नाम पतों का सत्यापन नहीं हुआ है, इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखकर स्पेशल टीम का गठन किया जा रहा है.
डीआईजी ने कहा कि पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों में साइबर क्राइम के जितने भी मामले हैं, जिनमें नाम-पते के वेरिफिकेशन के लिए दूसरे राज्य या दूसरे जिले में जाना पड़ता है, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, ताकि कार्रवाई के लिए स्पेशल टीम भेजी जा सके.
क्रिमिनल नकली SIM और जाली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं
दरअसल पलामू गढ़वा एवं लातेहार के इलाके में साइबर अपराध से जुड़े हुए मुकदमों के तार राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्यों से जुड़ते हैं. साइबर अपराधी फर्जी सिम एवं फर्जी कागजात का इस्तेमाल करते है, जिस कारण उनके वास्तविक नाम पता तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती होती है. पुलिस साइबर अपराध को ध्यान में रखकर इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर स्पेशल टीम बना रही है ताकि तेज गति से मुकदमों का अनुसंधान हो और अपराधी पकड़े जाएं.
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