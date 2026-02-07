ETV Bharat / state

लाइसेंसी हथियार पर पुलिस की खास नजर, अवैध असलहा के खिलाफ होगी कार्रवाई

पलामूः निकाय चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियार एवं गैर लाइसेंसी हथियार को लेकर पुलिस सख्ती बरतने वाली है. लाइसेंसी हथियार का सत्यापन किया जा रहा है. जबकि अवैध हथियारों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया है. हथियार लहराने वालों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी.

23 फरवरी को होगा निकाय चुनाव का मतदान

झारखंड में निकाय चुनाव हो रहा है, वोटिंग 23 फरवरी को होने वाली है. पलामू में मेदनीनगर नगर निगम, एक नगर परिषद जबकि तीन नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव होना है. गढ़वा में तीन जबकि लातेहार के एक क्षेत्र में चुनाव हो रहा है. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार का इलाका बिहार उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है.

जानकारी देते पलामू रेंज के डीआईजी (Etv Bharat)

दो दर्जन से अधिक हथियार बरामद

चुनाव के दौरान तीनों जिले में सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर कदम उठाए गए हैं. पलामू, गढ़वा और लातेहार में बड़ी संख्या में लाइसेंसी हथियार जमा हुए हैं. पलामू में अकेले 1100 से अधिक लाइसेंसी हथियार मौजूद हैं. चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियार को लेकर पुलिस ने सत्यापन शुरू किया है. सत्यापन के बाद कई लोगों की हथियार के लाइसेंस को जमा करवाया जाएगा. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में बड़ी संख्या में हथियार भी पकड़े गए हैं. 2025 में अकेले पलामू जिला में 57 अवैध हथियार बरामद हुए थे. लातेहार के इलाके में संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए लोगों से दो दर्जन से अधिक हथियार बरामद हुए हैं.