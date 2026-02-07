लाइसेंसी हथियार पर पुलिस की खास नजर, अवैध असलहा के खिलाफ होगी कार्रवाई
निकाय चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियार पर पुलिस कड़ी नजर रखे हुए है और गैर लाइसेंसी हथियारों के खिलाफ अभियान चला रही है.
Published : February 7, 2026 at 4:24 PM IST
पलामूः निकाय चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियार एवं गैर लाइसेंसी हथियार को लेकर पुलिस सख्ती बरतने वाली है. लाइसेंसी हथियार का सत्यापन किया जा रहा है. जबकि अवैध हथियारों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया है. हथियार लहराने वालों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी.
23 फरवरी को होगा निकाय चुनाव का मतदान
झारखंड में निकाय चुनाव हो रहा है, वोटिंग 23 फरवरी को होने वाली है. पलामू में मेदनीनगर नगर निगम, एक नगर परिषद जबकि तीन नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव होना है. गढ़वा में तीन जबकि लातेहार के एक क्षेत्र में चुनाव हो रहा है. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार का इलाका बिहार उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है.
दो दर्जन से अधिक हथियार बरामद
चुनाव के दौरान तीनों जिले में सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर कदम उठाए गए हैं. पलामू, गढ़वा और लातेहार में बड़ी संख्या में लाइसेंसी हथियार जमा हुए हैं. पलामू में अकेले 1100 से अधिक लाइसेंसी हथियार मौजूद हैं. चुनाव के दौरान लाइसेंसी हथियार को लेकर पुलिस ने सत्यापन शुरू किया है. सत्यापन के बाद कई लोगों की हथियार के लाइसेंस को जमा करवाया जाएगा. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में बड़ी संख्या में हथियार भी पकड़े गए हैं. 2025 में अकेले पलामू जिला में 57 अवैध हथियार बरामद हुए थे. लातेहार के इलाके में संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए लोगों से दो दर्जन से अधिक हथियार बरामद हुए हैं.
झारखंड में नगर निकाय चुनाव कई वर्षो के बाद हो रहे हैं. नगर निकाय चुनाव स्थानीय स्तर पर हो रहा है जिसकी संवेदनशीलता काफी अधिक रहती है. पलामू में पांच, गढ़वा में तीन जबकि लातेहार के एक इलाके में चुनाव हो रहा है. आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद से कई बिंदुओं पर कदम उठाए गए हैं. मतदान केंद्रों पर संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस बल की तैनाती की योजना तैयार की गई है. चुनाव को असामाजिक तत्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं कर सकें इसके लिए भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया जा रहा है जबकि अवैध हथियार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. - किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू रेंज
पलामू रेंज में सबसे अधिक मतदान केंद्र
पलामू रेंज में हरिहरगंज नगर पंचायत नक्सल इलाका है. यहां पहली बार निकाय चुनाव हो रहे हैं. चुनाव के दौरान इस इलाके में नक्सल हमले का इतिहास रहा है. पूरे झारखंड में सबसे अधिक पलामू में पांच सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जहां 103 वार्ड हैं. नगर निगम चुनाव के लिए जिला पुलिस, JAP, IRB और होम गार्ड के जवानों को तैनात किया जाएगा. अतिरिक्त फोर्स मांगने की तैयारी चल रही है.
ये भी पढ़ें-
आदित्यपुर नगर निगम: वार्ड 14–15 के लोग 10 साल से बुनियादी सुविधाओं को तरसे.
आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय के पास नारकीय स्थिति: आगामी चुनाव में व्यवस्था पर भारी पड़ेगी बदहाली!
जुगसलाई निकाय चुनावः भाजपा समर्थित प्रत्याशी का समर्थन करेंगी नूतन सिंह, की नाम वापस लेने की घोषणा