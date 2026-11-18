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रांची में रेड के दौरान महिला ने कर दी हथियारों की शिफ्टिंग, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

रांची: राजधानी के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में हथियार और भारी मात्रा में कारतूस छिपाकर रखने की सूचना पर पुलिस ने मंगलवार देर रात छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को गुमराह करने और हथियारों को ठिकाने लगाने की कोशिश का मामला सामने आया है. छापेमारी के दौरान घर की एक महिला ने पुलिस को दूसरे कमरे में भेजकर गुमराह किया. इसी बीच कुछ हथियार, कारतूस और बैग घर से हटाकर पास के एक अपार्टमेंट के आसपास फेंक दिए गए. हालांकि, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार आरोपियो की पहचान कर ली है.

सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 16 नवंबर की देर रात लोअर बाजार थाना पुलिस और आसपास के थानों की पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स के घर में हथियार, देसी कट्टा और काफी संख्या में कारतूस रखे हुए हैं. सूचना के आधार पर पुलिस की टीम बनाकर संबंधित घर में छापेमारी की गई.

रेड के दौरान हथियारों की शिफ्टिंग का मामला (ETV BHARAT)

घर में करीब 15 से 17 कमरे थे. तलाशी के दौरान घर की एक लैक्टेटिंग मदर (स्तनपान कराने वाली महिला) ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. आरोप है कि उसने पुलिस का ध्यान भटकाकर एक शख्स को घर के बाहर बुलाया. इसके बाद छापेमारी के दौरान हथियार, कारतूस और कुछ बैग पास के अपार्टमेंट वाले इलाके में फेंक दिए गए.

बुलेट बाइक से पहुंचे दो लोग, सीसीटीवी में दिखे

पुलिस को जब हथियार और बैग हटाए जाने की जानकारी मिली तो आसपास के इलाके में तलाशी शुरू की गई. इस दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर दो संदिग्ध शख्स बुलेट बाइक से आते दिखाई दिए. इनमें एक घर का मालिक और दूसरा उसका साथी बताया जा रहा है. दोनों ने वहां फेंके गए दो बैग और हथियार उठाया और फरार हो गए. डबल बैरल राइफल को बाइक में छिपाना मुश्किल होने के कारण उसे गाड़ी के नीचे छिपा दिया गया, जबकि दोनों बैग लेकर वे वहां से फरार हो गए.