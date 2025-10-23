ETV Bharat / state

बदमाशों को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों पर चाकूबाजी, दो कांस्टेबल गंभीर घायल

पुलिस उपअधीक्षक चतुर्थ मनीष शर्मा का कहना है कि पूरी घटना को वेरीफाई कर रहे हैं. इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी का कहना है कि घटनाक्रम में घायल दोनों कांस्टेबल का उपचार करवाया जा रहा है. घटना की सूचना पर पुलिस जाप्ता भी मौके पर पहुंच गया था.

कोटा : शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. बदमाशों ने आरकेपुरम थाना इलाके में पुलिसकर्मियों पर ही चाकूबाजी कर उन्हें घायल कर दिया है. पुलिसकर्मी अपराधियों को पकड़ने गए थे, जहां बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दिया. दोनों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पुलिस जिन आरोपियों को पकड़ने गई थी, वह पहले से ही चाकूबाजी के मामले में फरार थे.

इस मामले में घायल कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि दिवाली की रात थाना इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई थी. इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में कुछ बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया था, जबकि शेष फरार चल रहे थे. मुखबिर से सूचना मिली थी कि विवेकानंद नगर इलाके में यह बदमाश घूम रहे हैं. ऐसे में वो कांस्टेबल गोविंदराम के साथ मौके पर पहुंचे तो बदमाश भागने लगे. उनका पीछा किया तो उन्होंने बाइक गिरा दी.

चाकू से पुलिस पर हमला : इसके बाद भाग कर बदमाशों का पीछा करते रहे. तब बदमाशों का और पुलिस का आमना-सामना हो गया. इस दौरान तीनों बदमाशों ने चाकू निकाल लिए और अलग-अलग चाकू से पुलिस पर हमला कर दिया है. घटना में कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह को कंधे और पेट पर चाकू से चोट लगी है. हड्डी में भी फैक्चर हो गया है. वहीं, गोविंदराम कांस्टेबल के दोनों हाथों में चाकू लगने से गंभीर चोट है. बदमाश मौके से कांस्टेबल गोविंदराम की बाइक को भी उठाकर लेकर गए थे, जिसे बाद में छोड़ कर चले गए.