JSCA में टिकटों के लिए भारी भीड़ और कालाबाजारी पर सख्ती, 30 नवंबर के वनडे से पहले पुलिस सतर्क

रांची: राजधानी रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला खेला जाना है. लंबे समय बाद रांची में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी ने पूरे शहर में उत्साह का माहौल बना दिया है.

इस उत्साह का असर टिकट काउंटरों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां हजारों लोग सुबह से ही टिकट पाने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए. मंगलवार और बुधवार को भारी भीड़ को देखते हुए JSCA ने फैसला लिया है कि कल भी टिकट बिक्री जारी रहेगी, ताकि अधिक से अधिक प्रशंसकों को टिकट मिल सके और अनियंत्रित भीड़ से बचा जा सके.

टिकटों के लिए भारी भीड़ और कालाबाजारी पर सख्ती (Etv Bharat)

टिकट काउंटरों पर उमड़ी भारी भीड़

सुबह होते ही JSCA स्टेडियम के गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. कई लोग रात में ही स्टेडियम के पास पहुंच गए थे, ताकि लाइन में आगे रहकर टिकट ले सकें. बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग की और लोगों को व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगाने की कोशिश की. पुलिस लगातार लाउडस्पीकर से शांत रहने और धक्का-मुक्की नहीं करने की अपील कर रही थी.

कालाबाजारी की शिकायतों पर पुलिस सख्त

इसी भीड़ के बीच टिकटों की कालाबाजारी भी सामने आने लगी है. कुछ लोग टिकट लेकर उसे कई गुना कीमत पर बेचने की कोशिश कर रहे थे. इस पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. बुधवार की दोपहर JSCA के बाहर पुलिस अधिकारियों ने कई संदिग्ध लोगों को चेतावनी दी और कुछ को वहां से हटाया भी. पुलिस टीम लगातार निगरानी में है ताकि कोई भी व्यक्ति टिकटों का दुरुपयोग या अवैध बिक्री न कर सके.

एक अधिकारी ने बताया कि स्टेडियम के बाहर और आसपास सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो कालाबाजारी करने वालों पर नजर रखेंगे. भीड़ अधिक होने पर पुलिस ने लाठी से हल्की चेतावनी देकर भीड़ को पीछे करने का प्रयास किया, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या हादसा न हो.