जयपुर पुलिस की कवायद: डिलीवरी बॉयज का वेरिफिकेशन जारी, 38 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड मिला
जयपुर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए काम वाले डिलीवरी बॉयज और गिग वर्कर्स का पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है.
Published : February 20, 2026 at 1:12 PM IST
जयपुर: राजधानी में पुलिस ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स से जुड़े डिलीवरी बॉयज और गिग वर्कर्स का पुलिस वेरिफिकेशन करवा रही है. इसके पीछे मकसद यह है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कोई शख्स डिलीवरी बॉय बनकर लोगों के घर तक न पहुंचे. इसके लिए पुलिस ने दो महीने में 16 हजार से ज्यादा गिग वर्कर्स की कुंडली खंगाली है. फिलहाल यह कवायद जारी है, जिन कंपनियों ने अपने गिग वर्कर्स का अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया है. उनसे भी रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है.
कुछ का पुराना अपराधिक रिकॉर्ड मिला: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज का कहना है कि डिलीवरी बॉयज घर तक जाकर सामान डिलीवर करते हैं. इस दौरान वे अकेले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के भी संपर्क में आते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई आपराधिक मानसिकता वाला शख्स इनमें शामिल नहीं हो. उनका कहना है कि ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स से जुड़े डिलीवरी बॉयज और गिग वर्कर्स का पूरा डाटा मंगवाया गया है. अभी तक 16,500 से ज्यादा गिग वर्कर्स की डिटेल ली गई है. इनका पुलिस ने अपने स्तर पर चरित्र सत्यापन करवाया और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करवाई है. अभी तक 38 लोगों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है. इनमें मुख्य रूप से चोरी-नकबजनी और मारपीट के मामले सामने आए हैं.
क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों पर पुलिस की नजर: डीसीपी का कहना है कि अब पुलिस इन गिग वर्कर्स पर अपने स्तर पर निगरानी रख रही है और पाबंद करवाया जा रहा है. वहीं, संबंधित कंपनियों को भी इसकी जानकारी दी गई है ताकि कंपनियां अपने स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई कर सके. उन्होंने बताया कि कई कंपनियों ने रिकॉर्ड दे दिया है, जबकि कुछ का डाटा अभी आने वाला है. उनका कहना है कि इस तरह के गिग वर्कर्स का लोगों के घरों तक आना-जाना होता है.
16,500 गिग वर्कर्स का वेरिफिकेशन: डीसीपी ने कहा कि महिलाओं, बच्चों और अकेले बुजुर्गों से भी इन डिलीवरी बॉयज का संपर्क होता है. ऐसे में पुलिस को यह पता होना जरूरी है कि किसका कैसा बैकग्राउंड रहा है. इसी मकसद से ये कवायद की गई है. फिलहाल, 16,500 गिग वर्कर्स का वेरिफिकेशन अब तक किया जा चुका है, अब बचे हुए वर्कर्स का भी वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, जिन गिग वर्कर्स का आपराधिक बैकग्राउंड है, उन पर निगरानी रख पाबंद किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह आंकड़ा काफी बड़ा है, इसलिए चरित्र सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन में समय लगा है.
